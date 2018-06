Tudanca recalca que con Pedro Sánchez como presidente, León y el resto de la comunidad "van a tener voz"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, la provincia leonesa y el resto de la comunidad "van a tener voz" y cree que "todo lo que haga mejorará seguro la situación". Así lo ha afirmado Tudanca durante su visita a la localidad leonesa de Castrocalbón donde además ha aseverado que "León lleva siete años desaparecida del mapa fruto de la indiferencia del Gobierno del Partido Popular".

En ese sentido, ha indicado que "no entiende" tantas críticas por parte del PP cuando "Pedro Sánchez tan sólo lleva tres días como presidente sin tiempo para poder explicar sus propuestas". Asimismo, Tudanca ha hecho referencia al sector de la minería que tanto afecta a la provincia leonesa y ha criticado que "cuando el PP entró al Gobierno hace 7 años había más de 5.000 mineros y hoy no quedan ni 500", por lo que ha recordado que "la postura socialista de apoyar a este sector no va a cambiar y lo poco que haga Pedro Sánchez mejorará la situación".

Por último, no ha querido hacer quinielas sobre los posibles ministros castellanoleoneses que puedan formar el gabinete de Pedro Sánchez y ha asegurado que le "preocupa más que Castilla y León tenga voz en el Gobierno". Al respecto, ha recordado que "en el caso de León su época más gloriosa en materia de inversiones de proyectos fue durante el Gobierno de Zapatero", por lo que ha enfatizado "con Pedro Sánchez le volverá a ir bien".