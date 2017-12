El turismo rural repunta y cierra el año con una ocupación del 18%

miguel ángel zamora | león

El índice de ocupación de los establecimientos de turismo rural creció en torno a un 5% en el término medio del año hasta alcanzar una cifra cercana al 20%, según informó ayer Jesús del Río, presidente de la asociación leonesa de turismo rural.

Del Río hizo especial incidencia en la estacionalidad que acompaña a este ámbito «que en los meses de verano como agosto puede llegar a tener una ocupación del 75% y que en el puente de la Constitución se puede colocar en el 95% pero que a partir de Reyes se pasará seguramente dos o tres semanas con un 0%, con todos los establecimientos vacíos».

El dato se ofreció en el transcurso del acto de presentación de la adhesión de la Aletur al Círculo Empresarial Leonés, evento en el que estuvieron presentes julio Álvarez, presidente de CEL y los directivos de la Asociación Leonesa de Turismo Rural.

Ahora mismo hay 150 empresas ubicadas en 77 localidades que generan alrededor de 250 puestos de trabajo directos. Se trata de hoteles, casas rurales y restaurantes.

«Lo más difícil ha sido hacer creer a los empresarios que tenemos que trabajar juntos, pero no hay otra realidad. Necesitamos crear un networking para potenciar más el uso de Internet como motor de reservas y sobre todo para que quien venga a León se quede. Queremos generar la confianza de nuestros socios y hacer que vean que la web crece y se consolida. Entrar en el círculo empresarial de mes nos aportará más visibilidad y hará que tengamos un mejor altavoz», explico del Río.

MEJORA LA TENDENCIA

El índice de ocupación del año anterior fue del 15,07% y a falta de pocos días para terminar el presente ejercicio se sitúa ya en el 18,12%. «No es una subida muy alta pero lo importante es que se nota un cambio de tendencia». Hay que atraer nuevos mercados potenciales y conseguir nueva oferta. «Tenemos el problema de que la categorización por estrellas fue letal. Era una buena idea, pero no se gestiona de la manera más adecuada, no somos un tipo de turismo similar al urbano. Hay edificios históricos en los que no se puede construir un baño tan fácilmente como parece. Aparte de los 250 empleos directos que creamos, también creamos muchos empleos indirectos y lo hacemos en poblaciones que aveces tienen 20 habitantes, donde llamar a un técnico para arreglar la vitrocerámica son 200 euros, 150 desplazamiento y 50 de media hora de trabajo. Tratamos de priorizar la creación de empleo en la propia localidad». Las médulas, picos de Europa y Babia se llevan la palma en la oferta turística de los 576 alojamientos, que disponen de 4000 plazas y que han atraído en el año 2016 a 1.169.000 turistas, de los cuales 916.000 fueron nacionales y 250.000 fueron también extranjeros.

«Tratamos de promocionar León como destino turístico, pero necesitamos disponer de Internet en localidades donde la llegada de la de ya es una hazaña. Hace falta más comunicación, es un gran problema para nosotros».

La iniciativa de recuperar de nuevo Acaltur, una asociación desaparecida hace algún tiempo, cobra vigor ahora. « Tenemos la intención de volver a agrupar a todos, porque ahora mismo estamos sin voz».