UGT denuncia la intención de la Junta de perpetuar en León tres ‘colegios gueto’

Pues yo lo veo muy bien. Si son alumnos más lentos, por el tema que sea, así llevarán todos el mismo ritmo y no retrasarán al resto. La situación de vulnerabilidad familiar debe combatirse con otros medios y desde otras áreas sociales. No por esparcir un problema, el problema es menor. Al contrario, se extiende y puede crear un problema mayor por contagio al hacer perder a otros alumnos la posibilidad de mejorar y tener que conformarse con menos. Otra ventaja que veo, es que así se podría concentrar más cantidad de profesorado si es lo que se necesita, en vez de tenerlos desperdigados por todos los centros a cuentagotas. Si en un sitio no hacen falta, eso que nos ahorramos y encima si están donde realmente se necesita, mejor que mejor.