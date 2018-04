UGT eleva a 58 la pérdida de puestos docentes en León durante este curso

DL | León

El sector de enseñanza de UGT denunció ayer la «ausencia de diálogo» y la «opacidad» de la administración educativa en la negociación de plantillas de profesorado de primaria y Secundaria en la provincia de León. Según el sindicato, este año se han perdido 44 plazas de docentes en la provincia, a las que hay que añadir otras 14 plazas procedentes de jubilaciones que no se han cubierto, lo que eleva la pérdida global de plazas de docentes a 58 en toda la provincia, según recoge Ical. Al respecto, el sindicato calificó de «agravio comparativo» el hecho de que esas 14 plazas no aparezcan en la relación de vacantes, cuando ya había finalizado la negociación de plantillas y se habían determinado los puestos de trabajo necesarios. «Supone una merma de derechos para los profesores de León que no tendrán posibilidad de traslado y es una muestra más del ocultismo de la Consejería de Educación», denunciaron.

En ese sentido, recordaron que la Dirección Provincial de Educación de León está obligada por sentencia judicial a facilitar los datos del profesorado necesario en León por especialidad, centro y número de horas a las organizaciones sindicales antes del comienzo del curso escolar para que se puedan realizar los estudios de necesidad de plantilla real. «Este extremo se viene incumpliendo desde hace varios años», lamentaron.

Por otro lado, UGT se opone a la creación de los centros 2030 y al establecimiento de medidas que excluyan de su aplicación al alumnado en situación de vulnerabilidad que no formen parte de estos centros. «Consideramos que es un grave error su creación e instamos a la consejería a que retire el borrador de orden que regula este tipo de centros y lo sustituya por otro en el que se desarrollen medidas que favorezcan la integración».