La ULE descubre el efecto de una proteína del lino para prevenir enfermedades crónicas

La revista internacional de alto impacto ‘Food & Function’ ha publicado recientemente un artículo titulado ‘An altered tissue distribution of flaxseed lignans and their metabolites in Abcg2 knockout mice’, que estudia la distribución en el organismo de los ‘lignanos’ presentes en la semilla de lino, obra de las profesoras Gracia Merino Peláez y Ana Álvarez, del Departamento de Ciencias Biomédicas y el Instituto de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (Indegsal) de la Universidad de León (ULE), del que son coautores investigadores del grupo del doctor Juan C. Espin, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas) de Murcia, perteneciente a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), experto en la evaluación del metabolismo y la bioactividad de compuestos presentes en la dieta.

Se trata de un trabajo desarrollado por la Unidad de Investigación Consolidada dirigida por la doctora Ana Álvarez sobre una dieta rica en semillas de lino, en coautoría con el laboratorio del Juan C. Espin. Los ‘lignanos’ forman parte de la alimentación al encontrarse presentes en los alimentos de origen vegetal, tales como semillas de lino, cereales, frutas, verduras, aceite de oliva y bebidas como el té, el café y el vino. Su consumo en la dieta o suplementos alimenticios se asocia con efectos protectores frente a un gran número de enfermedades cardiovasculares y neurovegetativas, osteoporosis, diabetes, cáncer de mama y próstata, e incluso frente a los síntomas de la menopausia.

Alimento funcional

Dados sus beneficios sobre la salud humana, las semillas de lino son en la actualidad un ingrediente muy empleado en los alimentos ‘funcionales’, que son aquellos que además de sus efectos nutricionales habituales, tienen compuestos biológicos con efecto positivo añadido sobre una o varias funciones del organismo, y que resultan beneficiosos para la salud, ya que la mejoran o reducen el riesgo de sufrir enfermedades.

El objetivo del trabajo fue evaluar el papel del transportador de membrana Abcg2 sobre la distribución de los lignanos y sus metabolitos en diferentes tejidos animales. Abcg2 es una proteína que afecta a los niveles en plasma, leche y tejidos de varios fármacos y compuestos naturales, presenta múltiples variantes funcionales y es modulable.

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron ratones normales y deficientes en el transportador Abcg2, que fueron alimentados durante una semana con una dieta enriquecida en lignanos con un extracto de semillas de lino proporcionado por la empresa Tradichem (Madrid). Posteriormente se comparó el contenido en lignanos en los diferentes tejidos mediante espectrometría de masas.

De esta manera se demostró que el transportador Abcg2 afecta a los niveles en plasma y tejidos de los lignanos y sus metabolitos, destacando sobre todo su efecto en intestino y riñón, interfiriendo por tanto en su absorción y eliminación. Estos resultados indican que el transportador Abcg2 podría tener un efecto importante en el papel de los lignanos en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas.

Esta investigación fue financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación.