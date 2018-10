Unicaja Banco logra un beneficio neto de 142 millones, un 18,4%

El Grupo Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 142 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un aumento del 18,4 por ciento respecto al mismo período del ejercicio anterior, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



La entidad ha achacado la mejora de este resultado al aumento del margen de intereses del 4,6% (20 millones de euros), la disminución de los gastos de explotación del 2,5 por ciento, así como "una importante y recurrente reducción de las necesidades de saneamientos".



Asimismo, en este período destacan la mejora de los niveles de solvencia, la disminución de los activos no productivos, a la vez que se mantienen los altos niveles de cobertura, el incremento de las nuevas operaciones de financiación crediticia a pymes y particulares, el crecimiento en el volumen de recursos de clientes gestionados y los altos y holgados niveles de liquidez.



La cifra de 142 millones de euros de resultados se traduce en una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del cinco por ciento. Los principales factores para esto son la mejora del margen de intereses, la disminución de los gastos de explotación, y la reducción de las necesidades de saneamientos, motivadas tanto por la caída del volumen de activos no productivos como por los altos niveles de cobertura alcanzados.



El margen de intereses ha subido un 4,6% respecto a septiembre de 2017, debido al impulso de la nueva producción crediticia, que contribuye a estabilizar los ingresos, a la aportación de la cartera de renta fija, y a la disminución de los costes de financiación. El agregado del margen de intereses y las comisiones se elevó a 615 millones de euros (+3,2%), y crece aún más (+4,1%) a perímetro constante (es decir, sin considerar la integración de las compañías de seguros realizada en el primer trimestre de 2018).

En estos términos, las comisiones aumentaron un 2,6% en el período referido. "La estricta política de racionalización de costes que la entidad ha venido impulsando se ha visto reflejada en una reducción de los gastos de explotación del 2,5%", ha señalado.



Por último, durante los nueve primeros meses, el Grupo Unicaja Banco ha reducido las necesidades de saneamientos. La entidad ha destinado a este apartado en el período referido 77 millones de euros, cifra un 63 por ciento inferior a la registrada a septiembre de 2017. Además, los altos niveles de cobertura y la continuada reducción de los préstamos dudosos han permitido obtener recuperaciones netas de saneamientos de crédito en el año.



Crecimiento de actividad comercial

Por otro lado, la dinámica comercial ha permitido seguir incrementando los volúmenes de operaciones crediticias en el segmento de particulares y pymes, y continuar con el aumento de los volúmenes de recursos gestionados, en especial a través de instrumentos fuera de balance y seguros.

En cuanto a las nuevas operaciones de crédito, las formalizaciones alcanzaron los 2.525 millones de euros. En el segmento de pymes, el crecimiento fue del 27 por ciento, mientras que en particulares, las nuevas concesiones aumentaron un 21 por ciento, un 20 por ciento en el caso de las hipotecas y un 22 por ciento en créditos al consumo y otros. Esta mejora ha venido acompañada de un incremento de la rentabilidad de las mismas. Así, hasta septiembre, se han formalizado nuevas operaciones de préstamo a grandes empresas por un importe de 641 millones de euros.



La entidad también ha impulsado el crecimiento de los recursos gestionados, en especial de aquellos con más aportación de valor para sus clientes y de otros con reducido impacto en el coste financiero, alcanzando los 56.529 millones de euros (sin ajustes por valoración).



En este sentido, los recursos de clientes minoristas se sitúan en 50.696 millones de euros, con un crecimiento interanual de 897 millones (un 1,8% más). De estos, los recursos gestionados mediante instrumentos fuera de balance y seguros crecieron un 4,8 por ciento en los últimos doce meses, hasta los 12.945 millones de euros, representando un 25,5 por ciento del total de recursos minoristas. Por su parte, las cuentas a la vista del sector privado se incrementaron un 10,5 por ciento hasta los 27.023 millones de euros.



Reducción de activos no productivos

Unicaja Banco ha destacado "la persistente y acelerada" reducción de los activos no productivos (NPA, dudosos más adjudicados inmobiliarios), que han caído en 1.054 millones de euros (21,3%) en los últimos doce meses, con disminuciones netas de 612 millones de euros en los activos dudosos (-21,6%) y de 442 millones de euros en los adjudicados (-21%).



De este modo, el saldo de activos dudosos del Grupo a cierre del tercer trimestre disminuyó hasta 2.221 millones de euros y el de inmuebles adjudicados hasta 1.668 millones de euros. La evolución también ha sido positiva en el año, reduciéndose los activos dudosos en 489 millones de euros, lo que ha supuesto una caída de la tasa de morosidad de 1,2 puntos porcentuales, hasta situarse en 7,5 por ciento.



Igualmente, los niveles de cobertura del Grupo Unicaja Banco continúan estando "entre los más altos del sector". La cobertura de los activos no productivos se situó en un 59 por ciento a cierre de septiembre y la de los riesgos dudosos en el 55 por ciento; la de los inmuebles adjudicados, en el 64,3 por ciento. Así, el saldo de activos no productivos, netos de provisiones, se situó en 1.594 millones de euros, representando un 2,8 por ciento de los activos a cierre del noveno mes, frente al 3,9 por ciento a cierre de septiembre de 2017, lo que supone una disminución de 1,1 puntos porcentuales.



En términos de solvencia, el Grupo Unicaja Banco presentaba en septiembre una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET 1) del 15,6 por ciento y de capital total del 15,8 por ciento, entre las más elevadas del sector, lo que suponen un incremento interanual de 1,5 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente, y de 1,1 puntos porcentuales y 0,8 puntos porcentuales sobre el cierre de 2017.

En términos de fully loaded (según el cómputo una vez finalizado el período transitorio para la aplicación de la normativa de solvencia), Unicaja Banco cuenta con una ratio CET1 del 13,7 por ciento y de capital total del 13,9 por ciento, lo que supone un incremento interanual de 1,1 puntos porcentuales y de 0,8 puntos porcentuales, respectivamente, así como de 0,9 puntos porcentuales y de 0,6 puntos porcentuales, respectivamente en relación con diciembre de 2017.



"Estos niveles superan holgadamente los requisitos establecidos por el BCE en el marco del SREP para 2018, que sitúan la ratio CET1 para Unicaja Banco en el 8,125 por ciento y la de capital total en el 11,625 por ciento", ha destacado.



En esta línea, el Grupo Unicaja Banco cuenta con un superávit de 750 puntos básicos sobre los requerimientos de CET1, equivalente a 1.744 millones de euros, y de 420 puntos básicos sobre los requerimientos de capital total, equivalente a 978 millones de euros, lo que pone de manifiesto "la alta capitalización de la entidad". Esto también se refleja en una nueva mejora de la ratio Texas, que mejoró hasta el 63,3 por ciento.



En relación con la liquidez, mantiene "unos sólidos y excelentes" niveles, así como "un elevado grado" de autonomía financiera. Los activos líquidos disponibles --deuda pública en su mayor parte-- y descontables en el BCE, netos de los activos utilizados, se elevan a septiembre a 14.456 millones de euros, un 25,4 por ciento sobre el balance total del Grupo. Además, los recursos de clientes con los que se financia la entidad superan ampliamente su inversión crediticia, siendo la relación de los créditos sobre los depósitos del 74 por ciento.