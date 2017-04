La Universidad pide "un esfuerzo común" para impulsar el plan turístico basado en el idioma

A. Calvo | León

La decisión tomada por el pleno de la Diputación de León de dejar sobre la mesa la incorporación al consorcio León, destino en español ante las dudas de la oposición ha sorprendido a todos, al ser la Administración provincial uno de los pilares con los que contaba esta iniciativa que busca, como ya están haciendo otras provincias, aprovechar el tirón del turismo idiomática del castellano y conseguir atraer visitantes de forma que se convierta en un revulsivo económico. El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, puso como ejemplo la ciudad de Salamanca, que lleva años liderando la captación de extranjeros para aprender español y, por este motivo, abogó «por el esfuerzo conjunto y coordinado» de las administraciones públicas y también del sector privado para conseguir lanzar esta iniciativa, a la que ya se ha sumado desde hace un par de años Valladolid, con un consorcio similar al propuesto en León.

«El interés es de todo León, no sólo de la capital, también de la provincia, y esta es una buena iniciativa conjunta, no puede ir cada uno por un lado, se precisa una plataforma que pueda coordinar y gestionar la divulgación en el exterior», resumió el rector, para explicar que en el convenio firmado por la Universidad a finales del año pasado con una universidad californiana, una de las exigencias impuestas desde los profesores estadounidenses es que las clases en León fueran «activas», es decir, que los alumnos pudiera realizar una verdadera inmersión lingüística y conocer el territorio. «Aunque la Universidad de León es la que más alumnos atrae, los estudiantes traen dinero que se queda en toda la provincia y nosotros también podemos llevar las clases a Ponferrada o Villablino, por ejemplo, donde tenemos convenios», explicó Marín. «León tiene que hacer un esfuerzo conjunto para cualquier tema vinculado al turismo», insistió el rector, para remarcar que es necesario implicar también al sector privado: «León somos todos, no podemos ir unos por un lado y otros por otro, debemos divulgar león como destino turístico».

Por su parte, el alcalde de León, Antonio Silván, confió en que la Diputación de León, «salvando los problemas técnicos», se sume definitivamente al consorcio León, destino en español. «Vamos a estar todos y así me lo ha trasladado el presidente de la Diputación», remarcó Silván, para añadir que «la voluntad política es plena» porque el objetivo es conseguir generar una actividad que reportará beneficios a largo plazo y para la que hay «un potencial» en el que también son importantes las academias y las escuelas de idiomas.

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, reivindicó que en León se habla un castellano «limpio y culto», todo un potencial para captar turistas, con lo que confió en que finalmente los partidos de la oposición resuelvan sus dudas y la Diputación se sume al consorcio.