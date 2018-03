La Universidad reforzará la seguridad privada para la espicha de Industriales, que será con invitación

Esta noticia da una idea del nivel de la Universidad de León. En vez de comentar nuevos proyectos de investigación, publicaciones prestigiosas, profesores nuevos de nivel o planes de estudios como farmacia o medicina, necesarios en León, se habla de las fiestas de los alumnos, que, al parecer, necesitan que se las organicen los vicerrectores y que dediquen su tiempo a esta cuestión fundamental para que no destrocen todo. No me extraña que tengan miedo de que venga la UCCAM,porue cualquier padre con sentido común no matricularía a sus hijos en la ULE con estas noticias,, ya solo falta que la subcontraten a un hostelero y se dediquen a esto y no a la docencia.