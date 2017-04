La UPL acorrala a Suárez-Quiñones por el olvido a León en el eje Atlántico

dl | león

El Procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, preguntó ayer al consejero de Fomento cómo valora la Junta la actitud del Gobierno central y qué plan tiene para desarrollar el eje atlántico, especialmente por las aristas que afectan al desarrollo logístico de la provincia leonesa. Juan Carlos Suárez-Quiñones, en esa sesión de control al gobierno autonómico en las Cortes, dijo observar «un apoyo suficiente» al corredor trazado por la Unión Europea, según los Presupuestos Genrales presentados por el Gobierno. El procurador leonesista recordó «las pésimas noticias referidas a la falta de impulso del eje atlántico y el apoyo decidido, con cuantiosas inversiones, para el corredor mediterráneo por el que ha apostado el Gobierno central y el Partido Popular» que llevaron a Santos a dirigirse a la Junta para pedir explicaciones.

El procurador leonesista acusó a Suárez-Quiñones y a su partido de no tener «voluntad política» como se demuestra en los hechos «que acompañan a sus declaraciones públicas».

Versión de Timmermans

Santos mostró su preocupación por las declaraciones que hizo el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien afirmó que León, entre otros territorios d la autonomía, como Zamora, no se encuentra dentro de los corredores prioritarios que España pretende financiar con fondos europeos. Y no está incluido porque desde el Gobierno central no se estimaba esa posibilidad. «La verdad es que no me sorprende la creación de un lobby para defender aquello que debiera defender el propio Gobierno del Partido Popular», aseveró el procurador leonesista.

Santos ha puesto en duda el compromiso del Gobierno central y también de la Junta, al acusarles de aplicar una misma receta basada en la territorialidad y marcada por las «dos velocidades», con una diferente para Cataluña y el resto de España en el caso nacional y con una para León, Zamora y Salamanca y otra para «Castilla» en el caso autonómico, según el leonesista.

«No es cierto que eso sea así», ha rechazado el consejero, convencido de que la Junta ha realizado más esfuerzos en las provincias del oeste de la Comunidad para incorporar proyectos al Eje Atlántico.

Santos Reyero expresó que «lo único por lo que apuesta el Gobierno de Mariano Rajoy es por inyectar 857 millones para desarrollar el eje mediterráneo, desatascando el tramo catalán, dando un ejemplo de lo mismo que ustedes llevan haciendo con el desarrollo de León, Zamora y Salamanca durante los últimos treinta años.» «Tienen ustedes en común una misma hoja de ruta: aquella que apuesta por un desarrollo desigual, una España y una Comunidad Autónoma de dos velocidades?», reprochó el procurador de UPL sobre la política de estructuras.