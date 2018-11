La UPL anima a la sociedad leonesa a mantener viva la llama reivindicativa

l. U. | león

El vicesecretario de la UPL, Eduardo López Sendino, llamó ayer a la sociedad leonesa a mantener la «intensidad reivindicativa» mostrada en la manifestación del pasado jueves. De esta forma, acercarse al objetivo de regeneración social y económica a la que aspira la provincia leonesa. Así lo manifestó el dirigente de la Unión del Pueblo Leonés a través de una nota de prensa en la que valora la protesta del 15-N como un punto de inflexión para esta tierra. «Desde UPL instamos a los convocantes de la manifestación, así como a todos los partidos y grupos sociales y leonesistas a que esta manifestación no sea un punto y final de la reivindicación, sino que sea el principio de otras muchas acciones a realizar que demuestre que los leoneses ya no estamos dispuestos a continuar en la actual situación de falta de futuro, no ya para los que ahora estamos, sino también para las generaciones futuras», aprecia Sendino sobre el resultado de la efeméride.

«Una de las más multitudinarias manifestaciones que se recuerdan en la ciudad de León, a la que han asistido miles de leonesistas, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, a la que se sumó decididamente, y sin fisuras, Unión del Pueblo Leonés», recordó.

El portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León también hizo alusión a la «indignación mostrada por los asistentes a la manifestación, que no puede quedar en absoluto en olvido, no sólo para todos los que asistimos, sino que tiene que ser también un aldabonazo, tanto para el Partido Popular en la Junta, como para el Partido Socialista en el Gobierno de España, que deben darse cuenta de que los leoneses estamos indignadamente hartos de las tomaduras de pelo reiteradas por la decidida apuesta del Partido Popular en la Junta por la industrialización en el eje Valladolid-Palencia-Burgos, con el olvido que conlleva no sólo de la provincia de León, sino también de toda la Región Leonesa, y lo que es más grave, por las trabas que pone a cualquier posibilidad de nueva actividad industrial, o incluso cercenando las posibilidades de oferta de suelo industrial como acontece con el polígono de Torneros y con los constantes retrasos en las infraestructuras».

Como consecuencia de esa movilización, se enmarca la cita de la Junta de Castilla y León a los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT en la provincia leonesa; el ejecutivo autonómico ha citado a los convocantes de la movilización a una reunión la próxima semana, con la intención de abordar las cuestiones expuestas como reivindicaciones en la marcha multitudinaria de la capital leonesa. Ante la convocatoria, los responsables de los sindicatos convocantes han puesto de manifiesto la intención de mantener la agenda de movilizaciones prevista en diferentes puntos de la provincia para mantener ese pulso de exigencia de soluciones al declive industrial, social, económico que presenta la provincia.