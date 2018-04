UPL considera una "burla" rebajar la velocidad en la autovía León-Benavente

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha considerado hoy una "burla" la solución del Ministerio de Fomento de rebajar a 100 kilómetros por hora la velocidad en la autovía León-Benavente para evitar que se deteriore aún más el firme de la vía. "Esta medida más bien parece una burla indecente a los leoneses y los asturianos, porque sólo a unos impresentables se les puede ocurrir esta solución que no soluciona nada y que sólo tiene la salida definitiva y lógica de la reparación y reasfaltado de toda la autovía, como se prometió", ha denunciado UPL en un comunicado.

Para la formación leonesista, reducir la velocidad no es la solución ya que el actual deterioro del asfaltado no desaparecerá con ello. "No nos cabe duda que la solución adoptada no se les ocurriría a los sesudos del Ministerio si esto pasase en Cataluña o en el País Vasco, pero parece que los leoneses, como la Junta se encarga muchas veces de recordarnos con sus decisiones, somos ciudadanos de segunda clase", ha afirmado el vicesecretario de UPL, Eduardo López Sendino.

Por todo ello, desde UPL se ha exigido "acabar con esta burla" y el inmediato inicio de unas obras de definitivo arreglo del firme que hace ya años debió de hacerse y cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León.