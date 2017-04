La UPL denuncia el nivel de suciedad en las calles

El Comité Local de Unión del Pueblo Leonés en la ciudad de León denuncia el lamentable estado de suciedad en que se encuentran las calles de León, y más concretamente en los alrededores del parque de San Francisco.

"El comité quiere recordar el bochornoso espectáculo al que asistimos tras la celebración de la noche de Genarín en el que un gran número de calles se encontraban atestadas de basura y restos del macrobotellón de Jueves Santo", dicen los leonesistas.

Gestión especial

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León ha exigido al equipo de gobierno que inicie el procedimiento para eliminar el órgano especial de gestión y ha propuesto como alternativa que los trabajadores del servicio de limpieza pasen a formar parte de una de las sociedades cien por cien municipales. «Lo que no nos podemos permitir es seguir teniendo un órgano especial para este servicio que ya no tiene competencias en contratación, gestión del gasto y área laboral ya que no es eficaz ni eficiente», ha manifestado la concejala Ana Carlota Amigo en un comunicado. A juicio de Ciudadanos, la gestión del servicio debe estar integrada en una de las sociedades de naturaleza completamente municipal que actualmente tiene el Consistorio «con el fin de mejorar el funcionamiento del servicio de recogida de basura y limpieza viaria y de interiores». Amigo ya indicó en febrero en la presentación de las conclusiones de la Mesa de Limpieza, que ella misma presidía que el llamado órgano diferenciado carecía de competencias «y por tanto es un ente ineficaz e ineficiente», ha recordado. La edil ha insistido en que el servicio necesita un «un plan director en el que se establezcan todas aquellas acciones de inversión en equipos, incorporaciones de personal, estructuración y organización del servicio», y ha vuelto a recalcar la necesidad de contratar a un gerente con experiencia y un responsable de recursos huma