La UPL se niega a dar al PP la llave para el Consultivo

álvaro caballero | león

La puerta del Consejo Consultivo, bloqueada por el rehúso de última hora del PSOE ante la candidatura del popular José Manuel Fernández Santiago, no se abrirá con la llave de la UPL. El procurador leonesista, Luis Mariano Santos, descartó ayer que su voto se sume a la propuesta que se presentará en el Pleno de las Cortes que se celebrará mañana, después de que el PP maniobrara en las últimas horas para lograr el apoyo que le permitiría sacar adelante la candidatura, una vez descartados los socialistas, Podemos, Ciudadanos e IU. «Nosotros intentamos enmendar la ley que buscaba limitar los cargos para que no pasaran cosas como estas, que alguien pudiera pasar de un lado a otro y perpetuarse. No tendría sentido que lo apoyásemos. Nos vamos a abstener tanto en este punto como en el del Consejo de Cuentas y el Procurador del Común», adelantó el líder de la formación leonesa.

En este escenario, la única salida que le queda al PP para poder colocar a Fernández Santiago pasa por lograr que se ‘descoloque’ un voto, dentro de una votación que será secreta. Con sólo un apoyo, los populares lograrían sumar 43, que es la mayoría que se exige en la segunda vuelta, dado que para ser proclamado en primera tendría que lograr las tres quintas partes que únicamente le daría alianza con el PSOE. Pero no la tendrá, como insistió ayer la secretaria de Organización socialista, Ana Sánchez, quien recalcó que velarán por «la buena imagen de la Comunidad y de sus instituciones».

Esta postura bloquearía el reparto que habían pactado en un principio los líderes del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y del PSOE, Luis Tudanca, para que los populares designaran a dos miembros: Fernández Santiago y María del Valle Ares González, hasta ahora asesora jefe de la Consejería de Educación, y los socialistas a uno: Francisco Ramos, que continuaría en la institución. Como consecuencia, el PP ya ha avisado de que puede bloquear el nombramiento del senador socialista por Cortes, que pasaría de Óscar López, ahora presidente de Paradores, al secretario general de Segovia, Antidio Fagúndez.

No parece que vaya a darse la misma situación con el Consejo de Cuentas. Aunque ayer los socialistas jugaron a la ambigüedad, al nombrar el bloqueo del Consultivo sin resolver lo que haría con la institución radicada en Palencia, según ha podido saber este periódico, en principio no habría problemas para que Mario Amivilia fuera aprobado como presidente con sus votos y los del PP. Pese a esta disposición inicial, la postura tendrá que concretarse en la reunión de procuradores convocada para este mediodía en Valladolid. El exalcalde de León, que hasta el momento preside el Consultivo, comandaría un equipo en el que seguirían el popular Miguel Ángel Jiménez y el socialista Emilio Melero.

Menos problemas aún tendrá el nombramiento del catedrático Tomás Quintana como Procurador del Común en sustitución de Javier Amoedo.