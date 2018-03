La urbanización de la estación de Feve abre un vial de Álvaro López Núñez a Padre Isla

álvaro caballero | león

La integración de Feve no es sólo lo que se ve ahora, aunque las obras estén finalizadas y apenas reste la conexión de la vía férrea y el equipamiento tecnológico en las paradas. La integración de Feve depende ahora de la aprobación del plan para urbanizar el entorno de la estación, paralizado desde hace 5 años por la decisión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de postergar el desarrollo a la espera de que la mejora del mercado inmobiliario aumentara las plusvalías del suelo liberado. No hay previsión por el momento para la venta de las parcelas, pero sí que se desbloqueará el planeamiento del sector, situado como muelle entre los accesos norte y el centro de la ciudad. La puesta en valor de los casi 10.000 metros cuadrados de terreno permitirá mejorar la comunicación entre las dos zonas, no sólo peatonal, sino también rodada. La apuesta creará un vial entre Ramón y Cajal y Renueva y otro mediante la prolongación de la calle Bilbao, que posibilitará el enlace desde Álvaro López Núñez hasta Padre Isla.

La prolongación de la calle Bilbao, que era uno de los puntos de debate que se habían generado entre los técnicos de Adif y del Ayuntamiento de León, se resolverá al final como calle para la circulación de vehículos. La apertura se ejecutará con un sólo carril de apenas 3 metros de anchura y un sentido: de bajada desde Álvaro López Núñez hasta Padre Isla. El desnivel de entre 3 y 4 metros obligará a que se corrija la curva que hace el vial en la actualidad, justo antes de morir contra un muro, y saldrá entre el espacio que queda entre los andenes de la terminal y el edificio de Espacio Vías.

A pesar de su concepción de paso para los vehículos, los técnicos apuntan que la prolongación de Bilbao se plantea como uso predominante para los vecinos de la zona, sin que se convierta en una calle de gran afluencia, y con elementos para atenuar la incidencia del tráfico como la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora. Estas particularidades podrían hacer que incluso se planteara su corte en momentos determinados, como la celebración de eventos en Espacio Vías, que se ha convertido en uno de los centros culturales y sociales de referencia para la organización de actividades.

En el lado opuesto del sector, el planeamiento asentado para la urbanización dibuja también como calle de paso de vehículos la conexión de Padre Isla con Ramón y Cajal. El trazado discurrirá en paralelo a Renueva y hará que se tire el muro que bloquea ahora el espacio donde antes estaba la casa de los guardas de Feve. La vía abierta servirá para dar servicio al aparcamiento en superficie de la compañía ferroviaria, además de que se presenta como entrada para las tres parcelas que quedan previstas para la futura construcción de viviendas. Junto con la calzada de circulación para coches, se ejecutará un carril bici, de acuerdo a los planos con los que trabajan los técnicos del organismo dependiente del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de León.

Estas dos vías enmarcarán el desarrollo del sector. Junto con las tres parcelas paralelas a Renueva, el planeamiento presenta otra edificación en forma de u por detrás de las casas de Ramón y Cajal, con un total máximo de 141 viviendas según la ficha. Pero de inicio, todas ellas se sumarán como zonas verdes. La suma total de espacios verdes rondará los 9.000 metros cuadrados y habrá una pequeña plaza más que se generará con el derribo de las antiguas Mantequerías Arias.