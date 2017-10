La urna de La Bicha para hacerse "independiente"

Como en Cataluña, no se sabe cuanta gente ha votado. Y como en Cataluña, la urna es opaca. Es la particular versión de un referéndum del peculiar propietario de La Bicha, en el corazón del Barrio Húmedo, que lo mismo cierra su bar a la afición vallisoletana que coloca una urna para decidir la independencia de su bar.



Genio y figura, se ha convertido en un lugar de visita obligada de los turistas que vienen a León. Su fama la han agrandado las redes sociales y su particular carácter.



Hoy, 1-O, el hostelero ha simulado un referéndum en su bar y ha colocado una urna para depositar los votos de quienes son partidarios de la independencia de su bar. Los resultados, al cierre de la jornada.