Vecinos y concejales decoran los carros

pilar infiesta | villaquilambre

Villaquilambre se suma a la devoción por las tradiciones leonesas con dos carros engalanados que ya acudieron el pasado domingo a la cita de San Froilán en la capital y repetirán el día 5 desplazándose a La Virgen del Camino. El propio Ayuntamiento está detrás de la iniciativa, ya que ofreció la nave municipal para que cuantos vecinos quisieran pudieran acudir a decorar los carros que participarán en los actos del santo. Conscientes de que muchos carecen de aperos de labranza, el Consistorio también los facilitó, al igual que otros adornos, como telas, baúles, muñecos, hortalizas y flores. Decenas de interesados se tomaron en serio la preparación de ambos carros, que han sido cedidos por vecinos de Villaobispo de las Regueras.

De hecho, acudieron durante dos semanas, en horario de seis de la tarde a nueve de la noche, secundando la idea de la concejalía de Juventud y Turismo. Los bueyes que tirarán de los carros han sido contratados en Asturias, ya que, según el concejal Eleuterio González, «no encontrábamos una pareja que estuviera educada para aguantar el jaleo y la cantidad de gente que se concentrará en la fiesta». También reconoce que no quiere «que se pierda la identidad leonesa ni la tradicional participación de Villaquilambre en las romerías de San Froilán, que generan mucho sentimiento por el pasado agroganadero del municipio».

De hecho, el carro que engalanaba Villamoros y el de Villarrodrigo cosecharon un amplio abanico de premios. González también ha tratado, junto al equipo de Gobierno, que se personó en la nave para colaborar en los preparativos de los carros, que los ciudadanos de los diez pueblos que integran Villaquilambre tuvieran la oportunidad de vestirse con los trajes típicos y acompañar a la comitiva. «Desde aquí siempre hemos puesto el granito a la fiesta de León y de La Virgen del Camino, y queremos que, aunque algunos de nuestros pueblos ya no acudan con sus carros, la gente que quiera no se quede sin oportunidad de asistir porque no tiene con quién. El Ayuntamiento abre estos carros para que nuestros vecinos puedan ir a San Froilán», insistió.

El santo nació en los arrabales de Lugo en el año 833. A los 18 años decidió seguir una vida de ermitaño que alternó con la predicación en tierras bercianas y en las montañas del Curueño, a las que se accede desde león pasando por Villaquilambre. En la primavera del año 900, y a petición del pueblo, el rey le hizo regresar y se convirtió en obispo cinco años, ya que murió el 5 de octubre del año 905. Una fecha que se conmemora desde el medievo.