Vegazana abre de nuevo en septiembre el club ‘tULEctura’

DL | León

El Club de Lectura de la Universidad de León ‘tULEctura’ ya ha abierto la matrícula para que formalicen su inscripción quienes deseen tomar parte en las actividades de su sexta edición, con un programa dirigido a personas interesadas en la lectura y la escritura, que está abierto a la participación de todos, sin límite de edad ni exigencia de certificados de estudios de ningún tipo. El comienzo de las sesiones tendrá lugar el próximo mes de septiembre, y el Club de Lectura propone actividades que no sólo están dirigidas al público universitario, ya que la asistencia está abierta a cualquier persona de la sociedad interesada en participar y convertirse en socia. Es gratuita, no hay límite de edad y no se exige disponer de ningún certificado de estudios. Desde la organización se explica que el objetivo es compartir la experiencia de la lectura y aprovecharla como competencia transversal.