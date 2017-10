Los vehículos eléctricos no pagarán la ORA en León

useaaa, que un vehículo eléctrico de XXXXXXmil euros, NO PAGARÁ ORA y la regulación de aparcamiento no le afectará.... Un vehículo de minusválido de XXXXXmil euros, lo lleve el nieto o la vecina, está fuera de la regulación de aparcamiento, tiene plazas exclusivas por tener una "declaración" que compraba la suegra del jesulín.... Y un utilitario de 40 años, que vale menos quel seguro o el recibo semestral de su ITV; es un enemigo que SÍ paga. Es un enemigo contaminante que emite a la atmósfera una millonésima parte de lo que emiten los incendios leoneses que no tiene castigo ni control. Me río yo de la justicia....