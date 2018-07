Velas ‘online’ para la Ebau

A. Calvo | León

«Hemos tenido suficiente tiempo para repasar y recuperar las asignaturas», «nos deja todo el verano libre», «no te quitan las plazas los que se examinan en otras comunidades autónomas» o «no empiezas la universidad en octubre», son algunas de las ventajas que ven los alumnos leoneses que ayer estrenaron la convocatoria extraordinaria de la Ebau en julio. Hasta el año pasado, los estudiantes que habían suspendido alguna asignatura de segundo de Bachillerato o que querían subir la nota obtenida en junio tenían que esperar hasta septiembre. Este año, la prueba se ha adelantado y los futuros universitarios aplauden el cambio de fecha. A todo ello añaden con ironía que «el buen tiempo de este verano» les está ayudando a estudiar.

Francisco González, Zaira Santos, Enrique Gallego, Miguel González, Jorge López y Ariadna Fernández —alumnos de los Agustinos, el Leonés y del instituto Eras de Renueva— forman parte del medio millar de alumnos leoneses que ayer se examinó de la Ebau para conseguir una plaza en la universidad. Salieron contentos de la prueba de Lengua Castellana y Literatura, en el que tuvieron que elegir entre Cela y Delibes o Rubén Darío y Machado. «En la segunda opción había palabras más complicadas, pero se sacaban bien por el contexto, sólo era necesario reflexionar», explicó Zaira nada más salir de la prueba. Ella quiere estudiar Comercio Internacional y se presenta por segunda vez, en tan sólo un mes, a la selectividad para conseguir arañar unas décimas más con la segunda prueba. «En junio me quedé con un 5,66 y yo necesito al menos un 5,79. En junio fallé en Matemáticas, pero ahora las llevo muy bien», comentó esta joven entusiasta antes de entrar a la prueba de Historia.

Con la cartera llena de «estampitas» y tras poner una «vela online en la Catedral de Santiago de Compostela», Miguel González no necesita más que un cinco para entrar a cualquiera de las dos carreras que quiere estudiar: Derecho o Historia, que aunque no sabe aún cómo, «acabaré estudiando las dos». Jorge López también lo tiene claro, se presenta a la prueba aunque no lo necesita. «Ya tengo plaza en el Ejército de Tierra, es lo que siempre he querido desde pequeño y quizá después dé el salto a la Guardia Civil», aseguró. Ariadna Fernández está dudando entre presentarse a las oposiciones de Policía o estudiar Educación.

De momento, a todos ellos les esperan unos días de exámenes y muchos nervios hasta el 13 de julio, cuando a las 17.00 horas se harán públicas las notas finales. El consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, anunció ayer en Palencia que los resultados de los exámenes de recuperación de segundo de Bachillerato son mejores que cuando las pruebas se hacían en septiembre y reiteró que adelantar estas pruebas y las de acceso a la universidad a este mes «va a permitir una mejor organización para los centros y las universidades».