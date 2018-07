Veterinaria recibe más de 880 solicitudes para el centenar de plazas que ofrece

A. Calvo | León

La Facultad de Veterinaria sigue siendo la titulación de la Universidad de León que recibe más preinscripciones en primera opción, alcanzando este año las 881, para el centenar de plazas que oferta. En total, en este primer plazo en el que los alumnos se postulan para obtener una plaza, la institución académica leonesa ha recibido 18.995 solicitudes, 340 más que el curso pasado, para las 2.420 plazas que ofrece la Universidad de León repartidas entre sus 40 grados. Será en el periodo de matriculación, que ya está en marcha, cuando se adjudiquen las plazas en función de la nota que cada alumno ha obtenido tras baremar la selectividad y el Bachillerato.

Las solicitudes de primera opción que ha recibido la Universidad de León ascienden a 4.100. «Los alumnos pueden poner en su solicitud hasta doce carreras, pero la que ponen en primera opción es la que realmente quieren estudiar. Eso importa mucho», explica la vicerrectora de Estudiantes, Ana García Pérez, quien señala que estas preinscripciones también han aumentado ligeramente respecto al curso pasado, pasando de las 4.058 de 2017 a las 4.095 contabilizadas este mes de julio.

Los grados de Ciencias de la Salud, entre las que también se encuentra Veterinaria, son las que más solicitudes han registrado en este periodo. Enfermería de León acumuló 2.604 preinscripciones, seguida de las 1.735 de Enfermería en Ponferrada y las 1.421 de Veterinaria, que sin embargo es la que más solicitudes sumó en primera opción, aunque en comparación al curso anterior, la demanda ha descendido ligeramente tanto en el número de solicitudes como en las que se realizan en primera opción. En el caso de las enfermerías, frente a las 881 de Veterinaria, están 390 en el caso del Campus de Vegazana y 85 para el campus del Bierzo. En ambos casos, ha aumentado el interés de los alumnos por esta titulación. Fisioterapia también registró una gran demanda, con más de 1.100 solicitudes, 172 de ellas en primera opción.

Empleo asegurado

«La Universidad de León sigue la tendencia nacional, no es diferente a otros sitios, y junto con las carreras de Ciencias de la Salud, las ingenierías también tienen gran demanda porque son profesiones que ahora están de moda y tienen mucho trabajo, como remarcan desde la conferencia de rectores españoles», matiza la vicerrectora, en relación a que Aeronáutica —uno de los títulos que exige más nota de corte— ha recibido 554 preinscripciones, de las que 308 son en primera opción. «Aeronáutica es muy difícil, pero no la ofertan en muchos sitios», especifica García Pérez. Biotecnología, que año tras año exige más de un once para entrar, sumó 944, de las que 157 fueron en primera opción. Sorprende también, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por la que ha demostrado su interés 668 futuros universitarios, de los que 350 la han seleccionado en primera opción. Caso similar al del Grado de Aeronáutica, ya que León es la única universidad del noreste de España que incluye la antigua Inef en su oferta académica.

Notas más altas

Biológicas se sitúa entre las carreras más atractivas, ya que junto con Veterinaria, las enfermerías y Fisioterapia, sumó más de un millar de preinscripciones, seguida de Biotecnología, que se quedó cerca de las 950. Así, las carreras con la nota de corte más alta, también se sitúan entre las que tienen más demanda. Las enfermerías, que superan el nueve, se sitúan así junto con Biotecnología, Aeroespacial, Veterinaria y Fisioterapia, que exigen más de diez puntos de media para conseguir alguna de sus plazas.

Las titulaciones de la Facultad de Educación, Primaria, Infantil y Social, también tienen gran demanda en este periodo, junto con el título de Ingeniería Informática. En Filosofía, lidera el ránking de solicitudes Historia del Arte y en Económicas, el grado de Márketing y Finanzas, junto con Comercio Internacional.