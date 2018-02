La vía única ralentiza el AVE a León hasta convertirlo en el más lento de España

L. urdiales | león

El cuadrante de distancias y tiempos de trayectos contribuye a eliminar dudas sobre la eficiencia y la velocidad del AVE que conecta León con la capital de España: Madrid-Zaragoza, 274 km 1 hora y 15 minutos; Madrid-Valencia, 370 km 1 hora y 40 minutos; Madrid-Alicante, 400 km 1 hora y 45 minutos; Madrid-Sevilla. 471 km 2 horas y 20 minutos; Madrid-Málaga. 510 km 2 horas y 35 minutos; Madrid-Barcelona. 670 km 2 horas y 30 minutos. Madrid-Murcia, 440 km 2 horas y 30 minutos; Madrid-Castellón 460 km 2 horas y 34 minutos. Madrid-León, 288 km, 2 horas y 10 minutos. En esa comparativa se desliza uno de los inconvenientes que acarrea el tendido en vía única para la eficiencia del corredor que conecta a León por alta velocidad. Un corsé de 85 kilómetros de trazado que impide lanzar el tren por encima de los 200 kilómetros por hora, de acuerdo con las características del sistema Asfa con el que se salvaguarda la seguridad en la circulación del tramo.

Esta limitación afecta al tiempo de trayecto hasta convertir al AVE que circula entre Madrid y León en el más lento de los que recorre el tendido de vías de alta velocidad de toda España. Y ralentiza todas las previsiones que existen para el itinerario que se estrenará con la apertura de la Variante de Pajares y la prolongación del corredor al norte de la capital leonesa. El último cálculo aportado por el Gobierno sobre el tiempo de recorrido entre Madrid y Gijón, (440 kilómetros) es de 2 horas y 56 minutos, una cobertura que generaliza la característica de circulación lenta. El detalle no ha pasado desapercibidos para Foro Asturias, el partido político que más crítico se ha mostrado con los últimos planes de Fomento para el avance de la alta velocidad ferroviaria hacia el norte, ya ha puesto en conocimiento de la Unión Europea esta situación de desajuste con los parámetros que ampara la alta velocidad. Y pone el foco en que el tramo ferroviario entre León y Palencia no cumpla con las especificaciones europeas de interoperabilidad establecidas para que una línea sea de alta velocidad; por no estar equipadas para velocidades por lo general iguales o superiores a 250 kilómetros por hora; o especialmente acondicionada para la alta velocidad o equipada para velocidades del orden de 200 kilómetros por hora. Se recuerda también que la vía de alta velocidad debe disponer el avance de los trenes para garantizar 250 kilómetros por hora, como mínimo, en las líneas construidas para ese modelo de comunicación, y en circunstancias adecuadas, alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora.

En el trayecto Madrid- León se cubre en la actualidad a una velocidad comercial de 133 kilómetros por hora, en una referencia que se espera mejorar así que lleven a cabo varias actuaciones en torno a la estructura ferroviaria y otras referidas a la gestión del tráfico.

La duda que exponen varios expertos está en si se va a llegar a incluir en estas últimas medidas correctoras la implantación del sistema ERTMS en todo el trazado de la línea de alta velocidad entre León y Palencia. No existen precedentes del despliegue de esa solución de control de seguridad en una vía única, como es el caso extraordinario de la solución por la que avanza el tren de alta velocidad hasta la capital leonesa por un trecho de 85 kilómetros. Esa vía única resulta un caso único en el mapa de la alta velocidad española. Y una excepción que impide considerar el corredor entre Valladolid y León como una línea de alta velocidad.

El PSOE de León ya anunció medidas para conocer los planes de Fomento relativos a solucionar las consecuencias que este tramo, en forma de embudo, ocasionará para las futuras frecuencias del AVE.