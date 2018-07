El viento obliga a cerrar los parques y los bomberos intervienen por la caída de árboles en distintas zonas de la ciudad

El Ayuntamiento de León anuncia que a causa del viento y la tormenta se cerrarán todos los parques de la ciudad. Asimismo, informa de que se ha cerrado la calle las Fuentes por la rotura de los cristales de un edificio.

Los bomberos y la Policía Local intervienen por la caída de once árboles en la ciudad, que no han provocado daños importantes. Entre otros, en la carretera de Villarroañe, Papalaguinda, la piscina de Sáenz de Miera, La Lastra, Avenida de Antibióticos, Simón Arias, carretera de Vilecha o aparcamiento de camiones. Los bomberos atienden durante la tarde multitud de incidencias en la ciudad, lo que provocó que no pudieran acudir a las llamadas de emergencia de varios pueblos de la provincia que se vieron afectados por fuertes trombas de agua.

Según anuncia la Aemet, la provincia de León sigue hoy en alerta por fuertes lluvias que pueden dejar hasta quince litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con granizo. El nivel de alerta es amarillo, el de menor riesgo, que no afecta a la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta. El tiempo se anuncia para este viernes poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes bajas a primeras horas en el norte montañoso de la Comunidad.

Se prevé nubosidad de evolución por la tarde con chubascos en el tercio norte que, especialmente en el noreste, pueden ser localmente fuertes, con tormenta y ocasionalmente con granizo. Las temperaturas irán en ligero ascenso, salvo las mínimas en el noreste en ligero descenso; con vientos flojos del noreste en las horas nocturnas y del suroeste en las diurnas.