Villarig lamenta la «repercusión para el sistema» sanitario de la condena a la MIR

c. Tapia | león

El presidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig, lamenta la «alarma social y la repercusión que ha tenido para los médicos y para el sistema sanitario» la sentencia que condena a una MIR (Médico Interno Residente) del servicio de Urgencias del Hospital de León a un año de prisión y tres de inhabilitación por la muerte de una paciente en el año 2010 como consecuencia de un homicidio por imprudencia profesional. Villarig destaca que durante el proceso de instrucción el fiscal y la acusación particular (el abogado de la familia de la fallecida) pactaron un acuerdo por el que la compañía aseguradora de Sacyl indemnizaba a la familia de la fallecida con 200.000 euros y se fijaba una multa de 900 euros para la MIR imputada. «Pero no estuvo bien asesorada por su letrado, que no es del Colegio de Médicos, durante la instrucción y rechazó el acuerdo». El presidente del colectivo cree que este tipo de sentencias causan una gran alarma social que se podía haber evitado «con un buen asesoramiento». Villarig destaca el archivo de la causa contra otros dos médicos que estabanrelaconados con esta misma causa. «Sus defensas, asumidas por el abogado del Colegio de Médicos, llevaron al archivo de sus causas. Los abogados del colegio profesional tienen unos conocimientos específicos en la materia y se dedican exclusivamente a defender a los médicos». Villarig asegura estar preocupado por lo ocurrido. «El asunto es muy importante, muy duro, y con una gran repercusión social», insiste.

La paciente fue atendida por la ahora condenada, quien entonces era MIR de primer año, que diagnosticó una artrosis de rodilla cuando en realidad la enferma sufría un ictus, a pesar de contar con el informe de urgencias previos «en el que se incluyen los antecedentes de la paciente, así como la nota del médico de cabecera manuscrita sobre dicho informe, y el informe del Servicio 112, en el que consta como causa de traslado ‘posible accidente isquémico-vascular’, y a pesar de las advertencias de las hijas de la paciente de dichos antecedentes», se lee en la sentencia.

«Una acción de un médico en particular, como es este caso, no refleja la realidad de la asistencia que se ofrece en León. El acuerdo hubiera evitado la alarma social», insiste.