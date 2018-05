Villarroel confirma las primarias, pero no si se presentará

á. c. | león

Aunque aún «no toca para nada este tema y menos en las circunstancias que tenemos a nivel nacional», la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, confirmó ayer que la candidatura municipal a las próximas elecciones municipales se decidirá «por primarias», a pesar de que no se trata de una agrupación de «más de 400 afiliados». No desveló sin embargo si se presentará porque es «demasiado pronto para estar pensando en estas cuestiones». «Ahora mismo no lo he pensado. Más adelante lo decidiré. No sólo depende de mí personalmente, que también, sino del partido y de lo que sea mejor para los ciudadanos y para nuestro partido, claro», resolvió la concejala.

La portavoz naranja avanzó que el partido todavía «no ha sacado la normativa de primarias», por lo que no existen fechas ni condiciones para quienes quieran postularse a la candidatura. Villarroel auguró que no cree que «salgan hasta que se arregle la situación nacional» y recalcó que no está preocupada para nada», dado que se dedica «a trabajar». «Toca trabajar y no hacer campaña electoral a un año vista de las elecciones, como ha hecho de manera histórica el bipartidismo. Esto no es de justicia para los ciudadanos y hay que seguir trabajando. Para eso está el tiempo de campaña que es más que prudencial», concedió la edil de Ciudadanos, tras la rueda de prensa convocada para vender su alegación a los presupuestos municipales para la concesión de becas a deportistas.

Como secretaria de Organización del partido, Villarroel señaló que siguen su «objetivo» es expandirse «por la provincia lo máximo posible para tener opciones de gobernar en todas las instituciones». «Hasta ahora nadie tenía opción más que para presentarse por el PP y el PSOE. Estamos abiertos a personas con talento, que quieran dar el salto de la vida profesional a la política, les escuchamos y si tienen inquietudes de presentarse por nuestro partido tendrán la opción de hacerlo», aseguró.