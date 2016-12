Villarroel no logra ni el apoyo de C’s en Diputación para salir del Consorcio

manuel c. cachafeiro | león

El Concorcio de Turismo, del que forman parte el Ayuntamiento de León y la Diputación, está siendo un campo de batalla en clave interna para Ciudadanos después de que la concejala Gemma Villarroel condicionara el apoyo de la formación naranja a los presupuestos a que el alcalde se saliera de este órgano colegiado para coordinar la promoción turística de la provincia.

Su compañero en la institución provincial, Juan Carlos Fernández, dejó ayer muy claras sus discrepancias en un comunicado. En el título —«Ciudadanos de la Diputación Provincial de León potenciará el Consorcio de Turismo como foco de atracción turística»— y, por si faltaba alguna aclaración, en el primer párrafo de la nota: «Ayuntamiento de León y Diputación deben ir juntos de la mano para promocionar conjuntamente tanto la capital como la provincia de León».

Tras insistir en que Ciudadanos en la Diputación ha apoyado el Consorcio desde el primer día, Fernández también defiende su continuidad en el «dato objetivo» del número de viajeros y pernoctaciones en la provincia, que ha crecido un 7% según el INE y un 8% según el Boletín de Cultura Turística de Castilla y León. «Hablamos de acciones conjuntas que se realizan fuera de la provincia, a nivel nacional e internacional, y que ayudan a crear paquetes conjuntos de promoción turística integral para la provincia y para la capital», añade Fernández en la nota, en la que defiende también el Consorcio por su efecto promocional para otras zonas de la provincia, como el Bierzo, Astorga o La Bañeza: «El Consorcio es un mecanismo de solidaridad y unidad que no debe romperse», sentencia.

El pasado miércoles, 14 de diciembre, el grupo municipal de Ciudadanos León advirtió al PP que, si quiere su apoyo en los presupuestos, el Ayuntamiento debe dejar de participar en el Consorcio Provincial de Turismo «por entender que no contribuye a la promoción turística de la capital leonesa». «El Consorcio Provincial de Turismo no aporta nada y no trae ninguna ventaja directa a la ciudad de León, es una inversión perdida», señaló la portavoz y concejal de Ciudadanos, Gemma Villarroel en un comunicado, publicado en su página web.

Pese a esas críticas, Villarroel se desplazó el pasado día 20 a Madrid para participar en un acto promocional del Consorcio en Chamartín junto a Antonio Silván y Juan Martínez Majo. El presidente de la Diputación ya le contestó. «No sé si viven en este planeta o en otro», dijo al conocer la propuesta de Villarroel. Silván ha optado por no entrar en polémicas.