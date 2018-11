Vuelve el frío a León con fuertes nevadas tras un puente de otoño suave

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel amarillo de riesgo por acumulación de nieve para el lunes en la vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica. La agencia prevé acumulaciones de unos diez centímetros de nieve en cotas de entre los 1.200 y 1.400 metros, con una probabilidad de entre un 40 y un 70 por ciento. El aviso se extiende desde las 6.00 de la mañana hasta las 18.00 horas del lunes, 5 de noviembre.

Es la consecuencia de la llegada de un frente atlántico, que entrará ya por Galicia mañana mismo y.provocará un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en gran parte de la mitad oeste peninsular que seguirá extendiéndose al resto del país a lo largo de la semana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas lluvias podrían ser fuertes y persistencias en las Rías Bajas y podrían traducirse en nieve ligera en las montañas del noroeste peninsular a partir de una cota entre los 1.200 y 1.600 metros al final del día. La inestabilidad presente en el norte peninsular también provocará que toda la zona del Cantábrico se encuentre en aviso de riesgos costeros, desde Guipúzcoa a Asturias, además de las tres provincias costeras gallegas: La Coruña, Lugo y Pontevedra. Las temperaturas máximas en la Península se alcanzarán en Alicante (22 grados), Murcia (21 grados) y Almería, Tarragona y Toledo, donde llegarán hasta los 20 grados, mientras que la mínima de cero grados se localizará en Vitoria, Teruel, Soria y Cuenca.



Ante las situaciones meteorológicas adversas, Protección Civil ha hecho públicas una serie de precauciones tanto para los conductores como para los viandantes, con el fin de evitar accidentes.

Ante lluvias intensas, Protección Civil aconseja:

.- Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

.- Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

.- En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados en zonas inundables y además, arrastrados, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

.- Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

.- Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

.- No obstante, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

Ante riesgos de tormentas:

.- El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caídas de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser buen refugio.

.- Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.

Ante vientos costeros:

.- Si se encuentra en zonas marítimas, procure alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de los vientos fuertes.

.- Se recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.

.- En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar.

.- No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.