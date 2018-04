La web de las Cortes sólo muestra la biografía de seis procuradores de León

C. Fanjul / p. orive | león

Seis de catorce. Es el número de procuradores leoneses que tienen visible su biografía y, por lo tanto, su formación académica en la página digital de las Cortes de Castilla y León. Los que sí lo han hecho público son Antonio Silván, María del Mar González Pereda y Ana Rosa Sopeña, del PP, Celestino Rodríguez, por parte del PSOE, Lorena González, procuradora de Podemos y Manuel Mitadiel, en representación de Ciudadanos. El resto no lo tiene accesible. Las páginas de José Manuel Otero y Manuel García, procuradores del PP, no reflejan sus datos biográficos. Lo mismo ocurre con Gloría María Acevedo, Óscar Álvarez, María Josefa Díez-Caneja y Álvaro Lora, del PSOE, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, y Luis Mariano Santos, integrante del Grupo Mixto.

Los protagonistas dan diferentes versiones acerca de los motivos de la ausencia de información sobre este particular. Llama la atención las múltiples explicaciones —muchas de ellas contradictorias— que dan unos y otros.

Margarita Maudes Raedo, jefa del Servicio de Informática de las Cortes, asegura a este periódico que a todos los procuradores se les pidió esa información en septiembre de 2017. «Les pedimos que aportaran su biografía. Unos lo han aportado y otros, no», asegura, al tiempo que explica que ninguno de ellos ha pedido que se realice ningún cambio.

Hay un hecho irrefutable y es que si bien en la nueva versión no aparece la biografía de Antonio Silván, ésta sí consta en la anterior. A partir de aquí, las declaraciones de unos y otros varían, incluso dentro de un mismo partido. El responsable de Comunicación del PP, Santiago Lorenzo, cree que «en unos casos se daría y en otros, no». «Los hice públicos al principio de la legislatura, como siempre y es la primera noticia que tengo», asegura, al tiempo que deja claro que no existe obligación alguna de publicar esos datos. Asimismo, ante la pregunta de por qué hay procuradores populares que sí tienen colgada su biografía mientras que otros no la tienen, Santiago Lorenzo mantiene que no les consta.

«A mí no me pillan»

Por su parte, Manuel García asegura que pasó sus datos al comienzo de la legislatura y que no se preocupó de más. «A mí no me pillan. Soy diplomado en Trabajo Social», manifiesta, al tiempo que asegura que tiene el CAP (curso de adaptación pedagógica).

Celestino Rodríguez, el único socialista que sí tiene su biografía visible, asegura que él recibió un documento word en el que todos los procuradores debían incluir la declaración de actividades, de bienes, una fotografía y la biografía. «Yo lo aporté todo, y así consta en la página», afirma. No ocurre lo mismo con el resto. Gloria María Acevedo declara no «tener ni idea» de la razón por la cual estos datos no aparecen en su página. «Aparecen en la página web de mi partido, yo no manejo la página web de las Cortes», sostiene. Asimismo, añade que no recuerda si se lo solicitaron o no. «No tengo problema en afirmar que soy licenciada en Derecho y Máster en Administración y Gestión de pymes», subraya. María Josefa Díaz-Caneja zanja la cuestión con una afirmación sucinta: «Supongo que no me los han pedido. Nadie me ha preguntado. No sé el motivo». Asegura que sí se los ha dado a su partido, concretamente en un Comité Ejecutivo Provincial. «Yo no oculto nada y no tengo problema alguno en aportar mis datos. Soy ingeniera técnica de Minas por León y Máster en Prevención de Riesgos Laborales en tres especialidades», recalca. Álvaro Lora asegura que aportar estos datos es voluntario. «Me pasaron una plantilla hace poco porque iban a renovar la página web y no la rellené, sin más», afirma. Asegura ser licenciado en Historia, guía en Información y Asistencia Turística y Ciclo Superior de Agente de Viajes. El último de la lista es Óscar Álvarez, a quien este periódico ha llamado sin éxito. El socialista luce en la web del PSOE de Castilla y León con «cursó estudios de Relaciones Laborales en la Universidad de León y Sociología en la Uned». Además, precisa que es Máster en PNL y en Comunicación Política y Asesoramiento de Imagen en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es que no se puede acceder a un Máster a no ser que tengas una licenciatura.

El Grupo del PSOE en las Cortes asegura que hace mes y medio se renovó la web de la institución. «Solicitamos a los procuradores los datos sobre sus actividades y el Departamento de Informática lo está metiendo poco a poco», asegura.

Podemos y UPL

El representante de la UPL y procurador del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, sostiene que esa pregunta habría que hacérsela a las Cortes. «El martes hablaré con ellos y lo actualizaré. Hubo una migración de datos hace seis o siete meses en la página web y no sé el motivo por el que mis datos no aparecen», se excusa. Santos «tiene la sensación» de que envió la actualización. «Soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología».

El grupo en las Cortes de Podemos asegura que están «pendientes» de subsanar este problema. «No se le ha dado prioridad», esgrimen. «La biografía de todos ellos está en la página de transparencia del partido», asegura y sostiene que esta falta de información en la web de las Cortes afecta a la mayoría de los partidos. «Unos grupos son más rápidos que otros y no hay motivos ocultos».

El procurador Pablo Fernández deja claro que él rellenó la plantilla que les dieron hace unos meses. «No comprendo por qué razón no está en la web. En cualquier caso, he dado orden de que el lunes lo cuelguen», sostiene al tiempo que destaca que en la página de su partido puede verse su formación académica. «Soy licenciado en Derecho por la Complutense, con muy buenas notas, por cierto», incide.