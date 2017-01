«Yo defendí dar más peso a la estructura provincial del sindicato»

L. URDIALES | león

Enrique Reguero confirmó que presentará su candidatura a la secretaría provincial de UGT, sindicato en el que hasta el próximo 10 de febrero ejerce como delegado provincial. El sindicalista, invitado del programa el Filandón de la 8 de León y Diario de León, defiende que el nuevo modelo por el que ha apostado la organización ugetista será elemental a la hora de recuperar afiliación, incrementar la representatividad y ganar credibilidad «que algunos creen que hemos perdido», matizó. Ese modelo se basa en reducir a tres el número de federaciones, adelgazar el núcleo de la estructura orgánica, sectorializar la organización. «Nos hemos adaptado a lo que manda la crisis; reducir los costes, menos cargos sindicales, y más presencia en la calle. A partir de ahora, estas federaciones sectoriales van a tener un orden ejecutivo y presupuestario independiente», resumió Reguero, que en ese proceso de camino hacia la secretaría provincial lamenta no haber logrado imponer una de sus tesis de gestión que perseguía devolver protagonismo ejecutivo a las estructuras provinciales, en detrimento de la organización autonómica. «Yo defendí en el último congreso autonómico de la UGT que era preciso regresar a ese modelo que da más relevancia a la estructura ejecutiva provincial, una propuesta por la que también apostaba la FSP; pero no va a ser así», acotó Reguero, que a la vez que confirmó su candidatura ofreció su confianza en encontrar competencia en su intento de acceder a la secretaría. «Eso enriquece el debate en el sindicato».

El delegado de la UGT en León ofreció en el programa de debate una perspectiva optimista sobre el futuro que le puede esperar a la provincia leonesa frente a los indicadores que reflejan un problemas económico estructural. «Aquí lo primero que se debería de hacer es sacarse de encima la palabra resignación, porque hay recursos para llevar adelante esta provincia con apoyo y compromiso político; hay una opción en torno a la plataforma logística de Torneros, con enlaces y salidas hacia el mar y conexiones al noroeste que de forma indirecta y directa puede crear varios miles de puestos de trabajo; sería preciso terminar de impulsar la autovía A-60 y la León Braganza; hay empresas que han decidido instalarase en León y hay que darles soluciones de movilidad; y es preciso un acuerdo conjunto entre gobiernos y representantes sociales para evitar la desaparición de la minería; que ese sector debe recuperar el pulso. Hay que lograr que el ministro vuelva a convocar la mesa de minería, pero no con el mensaje ese del plan 2013-2017, el cierre; no, para rehabilitar la economía a través de un sector que ahora se ha puesto de manifiesto que es necesario para garantizar el suministro energético nacional. Hay que hacer un frente común por recuperar ese sector y ese modelo en León». Reguero se refirió además a la oportunidad que ofrece el sector tecnológico y las empresas que engloban el TIC, así como la necesidad de lograr ordenamiento y derechos laborales en el sector de los call center, de los teleoperadores «que dan empleo a 5.000 personas en León, con una cualificación y una formación extraordinaria, pero que se ven privados de sus derechos de antigüedad». «Pero hay que lograr un modelo de desarrollo, porque lo contrario es ahondar más en esos parámetros que colocan a León el primero por la cola en todo», enfatizó en referencia a las previsiones económicas de algunos estudios recientes que auguran un retraso para la provincia con respecto a la marcha que se imprime en otros territorios. «León está muerta; la calle ancha es el paseo de un geriátrico. ¿Cuál es el éxito? Las despedidas de soltero, la gente que llega en AVE en visita desde Madrid? Si no se apuesta por un modelo de desarrollo, esos indicadores irán a peor. En León crece la hierba en los polígonos industriales. En otros sitios no pasa».

El delegado provincial de UGT alabó «la vuelta que le ha dado Cepedano a la relación de la Fele con los sindicatos; antes ibas a negociar con la patronal un convenio y era el no por el no, era ir a la trinchera; ahora ha cambiado», relata. Pero no hasta el punto de que la relación logre trasvasar a los salarios la condición del beneficio empresarial. «Desbloquear la situación salarial congelada durante tanto tiempo por la crisis no es elevar un 0,8% el sueldo; yo creo que ese incremento no debe estar nunca por debajo del IPC», reivindicó. Reguero enfatizó la voluntad del diálogo social «que es efectivo cuando se dota económicamente», introdujo para recordar que el próximo mes se actualizará con la Diputación de León. O la nueva función mediadora «para la que se están ya formado cuadros sindicales para ejercer esa función en los confllictos laborales, en un sistema que se estrenará en León este mismo año».

Y halagó a los empresario también por la iniciativa de aunar esfuerzos con el fin de mejorar las condiciones de conexión del noroeste. «Algo habrá si al final nos dan la razón en cosas que llevamos denunciando durante mucho tiempo; que sólo se apoya el eje Burgos, Palencia y Valladolid, y que el noroeste se queda al margen; yo entiendo que es difícil contentar a nueve provincias, pero no puede ser que sólo se apoye a una parte y a otras no». El candidato a la secretaría provincial de la UGT defendió la postura de este sindicato en torno a recuperar los derechos de la clase trabajadora que se llevó por delante la crisis. «¿Lo que queda del estado del bienestar? Se da uno un paseo por la calle y ves la situación que deriva de las bolsas de pobreza». Contra esa recesión lucha la UGT. Y también contra las corrientes centrífugas que parten de escándalos de gestión que pueden cuestionar la credibilidad e imagen sindical: «Si se comenten errores, que se corrijan; si se cometen horrores, que se actúe». «Las bajas de afiliación son más por causa de la crisis», valoró.