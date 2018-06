Yolanda León sugiere su particular menú para disfrutar de las fiestas

De entrante, respeto a los demás; de primeros platos ganas de bailar, de pasarlo bien, disfrutar como si no hubiese un mañana, con alegría y en armonía, con la familia y los amigos. Es el menú que recomendó hoy la cocinera Yolanda León (restaurante Cocinandos) para disfrutar de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León en las que ejerció como pregonera y para las que pidió un 'viva' a los asistentes como postre de su propuesta.

También sugirió ir de tapas por los barrios de León, la ciudad de España con más bares por habitante, acompañar el descanso de las corridas de toros con una buena tortilla de chorizo autóctono y vino local y, en general, “consumir durante estas fiestas los grandes productos que se elaboran en esta tierra, que son estupendos. Hay que valorar todo lo bueno que tenemos”.

Yolanda León compartió con las autoridades y el público asistente sus recuerdos de “vecina de León, nacida y criada en esta preciosa ciudad; nieta de abuelos leoneses, todos ellos ejemplo de trabajo y sacrificio, tanto mi abuela Florinda de Rioseco de Tapia, como Higinia cocinera del Coto en el pueblo de Vega de Infanzones, fueron mujeres luchadoras de las que aprendí lo más importante de la vida: valores de superación, el esfuerzo en el trabajo y también por qué no decirlo, al arte de cocinar”.

También aludió a sus padres, Pilar y Miguel, conocidos por muchos leoneses que frecuentaban el concurrido bar Galería del Barrio Húmedo, famoso por sus patatas amarillas y sus partidas interminables de futbolín.

“Os tengo que confesar desde este balcón un secreto en voz alta, soy cocinera, madre de mis dos tesoros, Alba y Marcelo, admiro a todas las mujeres que concilian sus profesiones con sus trabajos en casa y soy feliz, inmensamente feliz, porque hago algo que me apasiona... cocinar”, dijo e hizo referencia también a “la otra mitad de Cocinandos, mi marido, que ya casi es como si hubiera nacido en esta hermosa ciudad, a la que llegó y en la que se quedó por amor... gracias Juanjo, por todo lo que me has aportado y todo lo que has entregado a León con tu profesionalidad”.