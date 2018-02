Pedrosa, Márquez y Honda dominan los ensayos de pretemporada

Si está habiendo un triunfador en este inicio de pretemporada de MotoGP, donde ya ha habido dos largos test, de tres días cada uno, en Sepang (Malasia) y el nuevo trazado de Buriram (Tailandia), es el equipo Repsol-Honda, es el ‘team’ del tetracampeón del mundo de MotoGP, es la escuadra que ahora lidera el excampeón Alberto Puig, pues sus dos pilotos, tanto Marc Márquez como Dani Pedrosa, han acaparado la atención de todo el mundo (y la admiración) al ser los mejores. Hoy, en la despedida de los tres días de Buriram, Pedrosa se fue con el mejor crono del test (1.29.781 minutos, mejorando el 1.29.969).

OTROS 'MAGNÍFICOS', PREOCUPADOS

Otro gran protagonista hoy ha sido el francés Johan Zarco, del equipo ‘satélite’ de Yamaha, que ha vuelto a ser muchísimo más rápido que los dos pilotos oficiales, Valentino Rossi y Maverick Viñales, cosa que ya ocurriera a lo largo de la pasada temporada. Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, jefes de Ducati, también han tenido una actuación más que discreta y los cuatro ‘magníficos’ (‘Vale’, Lorenzo, ‘Dovi’ y Lorenzo) están muy preocupados cuando solo falta un mes para que empieza el Mundial y solo quedan tres días de test, precisamente en Doha.



Marc Márquez, a la izquierda, sonrie tras una observación de su ingeniero Santi Hernández. / HONDA REPSOL MEDIA

“Estoy muy contento con lo que hemos hecho hoy, porque he realizado muchas vueltas y he podido mejorar distintas áreas de la puesta a punto de la moto”, ha comentado hoy Márquez. “Nuestros tiempos de hoy han sido más lentos que los de ayer, pero hemos realizado un trabajo distinto y no hemos buscado una vuelta rápida. He completado una tanda de veinte vueltas con un ritmo alto y también me he sentido bien desde el punto de vista de la condición física. Ha sido muy satisfactorio. Hoy hemos trabajado en algunas cosas nuevas, entre ellas un basculante de carbono, que de hecho ya habíamos probado, así que hemos podido hacer algunas pruebas consecutivas. La nueva aerodinámica aporta bastante, hoy me ha gustado. Requiere un estilo de pilotaje algo distinto, pero creo que puede ser consistente con neumáticos usados, así que estoy contento por ello”.

“Nos vamos de Tailandia con sensaciones positivas. Los entrenamientos han sido bastante duros, porque hacía mucho calor y nos hemos tenido que esforzar especialmente durante los tres días”, ha dicho Pedrosa, el triunfador del último día. “Al final no habían demasiados neumáticos disponibles y hemos tenido que gestionar bien nuestra planificación. Nos hemos centrado en muchos aspectos de la puesta a punto de la moto y, paso a paso, hemos mejorado nuestra velocidad y ritmo. Hoy, entre otras cosas, hemos probado un basculante de carbono, que es un campo totalmente nuevo para nosotros en el que investigar; todavía estamos en el proceso de aprender y tomar sensaciones. Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo mi equipo en la pista y con el que hacen los ingenieros en Japón”.

Por el contrario, los rivales de los pilotos de Honda están más que preocupados. “Creo que será difícil que para la primera cita de Catar podamos hacer una mezcla de las motos del año pasado y la nueva de este año que me guste”, reconoce Lorenzo. “El problema empieza a ser parecido al del año pasado y es que, cada vez que salgo a la pista, no sé que esperar de mi moto”, señala Rossi.