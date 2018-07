Alguien ha fallado en las oposiciones de Educación

No salen las cuentas. Que de un millar de aspirantes a conseguir una plaza de profesor de Educación Secundaria Obligatoria para la especialidad de Matemáticas, por ejemplo, sólo 57 consiguieran aprobar las pruebas es síntoma evidente de que algo falla en el sistema evaluador de estas oposiciones. Desde la Junta de Personal Docente admiten que a alguien se le ha ido la mano, quizás, en la dureza de los exámenes o que quizás los interinos, trabajando a destajo como profesores sin plaza, no hayan tenido tiempo de prepararse lo suficiente las pruebas. Sea cual sea la causa, lo cierto es que, tras tres años sin convocar oposiciones para las especialidades y con 14.000 aspirantes para mil plazas, se puede considerar que la convocatoria ha sido un fracaso. Y sí, se puede echar la culpa a la indolencia de los opositores que, total, sólo se estaban jugando su futuro en un momento decisivo después de años de espera. Pero también se puede analizar concienzudamente cuánto de bueno y cuánto de malo tiene este mecanismo examinador que no es capaz de encontrar entre miles de candidatos a un puñado de competentes para cubrir un puñado de plazas. Lo que viene ahora es que los responsables encuentren el error, lo reconozcan y después lo arreglen, aunque para estos aspirantes ya sea demasiado tarde.