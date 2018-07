Apuesta por la racionalización del transporte público

El proyecto de ordenación territorial que impulsa la Junta a través de las denominadas áreas funcionales nace sin mucho entusiasmo por parte de los ayuntamientos: de momento sólo León y Valladolid han impulsado esta iniciativa, y no se ha presentado ninguna propuesta en el ámbito rural. En el caso de León los 16 municipios que forman la mancomunidad, incluida la capital, se han puesto ya manos a la obra. Y lo hacen con un proyecto de lógica aplastante: la racionalización del transporte público en la zona. La diferenciación de las concesiones actuales de autobuses provoca duplicidades de servicios (y de gastos), cuando una programación ordenada de los recorridos y las frecuencias puede cubrir la demanda de forma eficiente, y aliviar el coste para las arcas públicas.

Es un primer paso, surgido del primer encuentro entre los 16 ayuntamientos implicados. En el futuro se acometerá el establecimiento de una cartera de servicios comunes más amplia, en cuestiones como el abastecimiento y la depuración de agua, saneamiento, protección civil o extinción de incendios, entre otros. El tamaño del área funcional permitirá, a través de proyectos conjuntos, no sólo optimizar el coste que estos servicios suponen sino dotarse de sistemas más amplios, ya que la financiación será conjunta. Y contará también con las aportaciones de la Junta, que ya anunció que no sólo destinará los 1,6 millones de euros previstos para iniciativas de estos ayuntamientos, sino que podrán acceder a los 2,9 millones de las mancomunidades rurales si al final no se constituye ninguna de ellas.