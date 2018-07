La cara y la cruz en el devenir de los pueblos

La sentencia de abandono para los pueblos tendrá que vérselas con paradigmas como los que hoy recoge Diario de León, adalides del empeño por mantener vivencias consideradas prácticamente en peligro de extinción. Los testimonios de Olga y Paloma muestran la cara de esta lucha, ciudadanas que han sabido arrimar el hombro para que no se mueran los núcleos rurales y que contrarrestan en parte esas cruces que suponen las experiencias fallidas que no han logrado superar la carrera de obstáculos que es hoy realizar una apuesta vital por los pueblos. Y resulta que tanto los que tienen éxito como los que finalmente tiran la toalla no van de pedigüeños a la caza de subvenciones públicas, no demandan ayudas extraordinarias ni consideraciones especiales. Sólo reclaman lo que a otros les viene dado por su código postal. Simplezas tales como sanidad, educación, comunicaciones y oportunidades, cuestiones baladíes al alcance de no todos y que son determinantes para aguantar el tirón. A la actualidad ha saltado estos días la carencia de médicos en las localidades del sur de León, una cruz recurrente cada verano que, lejos de solucionarse, empeora y que más temprano que tarde minará también el retorno estival a los pueblos. Lo más preocupante es que si esta lenta y empecinada muerte rural tiene solución nadie la encuentra y los que podrían hallarla tampoco le ponen gran empeño pese a las buenas palabras y lo mucho que hay en juego.