Conciliación: un problema sobre el que hay que avanzar en soluciones

La conciliación, un asunto clásico que emerge con fuerza cada verano y en general en cualquier periodo vacacional para los escolares, es uno de los problemas que la familia sufre en realidad durante todo el año. Compaginar trabajo y cuidado de los niños es una tarea casi imposible para los padres en un país que no acaba de asumir la necesidad de buscar soluciones justas y que al final están en el entorno familiar.

En ese sentido son cada vez más audibles las voces que exigen que el Estado reconozca también la contribución social que desempeñan los abuelos en ese sentido, ya que el 25% de ellos cuida a sus nietos alrededor de siete horas diarias. Y aunque ser abuelo es una de las experiencias humanas más gratificantes no debe convertirse en una obligación que impida un envejecimiento activo y saludable y limite sus posibilidades de realización, autonomía y participación social.

Es innegable que las administraciones deben poner en práctica políticas y medidas de conciliación más eficaces. Porque la oferta de campamentos urbanos —las Escuelas Deportivas de la capital darán amparo este verano a 2.717 chavales— y programas oficiales como Conciliamos, que desarrolla la Junta en cinco colegios de la provincia —beneficia a 362 familias de León, Ponferrada y San Andrés— no sólo no son suficientes, sino que además excluyen de nuevo al ámbito rural. Parece evidente que el modelo hay que buscar en el norte de Europa y que es necesario apostar por una mayor racionalización de los horarios y la flexibilidad en el trabajo. También lo es que poco a poco la sociedad va tomando conciencia, y por eso son cada vez más habituales las empresas que desarrollan sus propias políticas para favorecer que esa conciliación se realice de forma natural y no impuesta.