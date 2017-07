La contundente respuesta de Jesús Calleja contra los independentistas y ofensivos tuits de Pere Soler

El nuevo director de los Mossos d´Esquadra, Pere Soler, designado por Carles Puigdemont tras la renuncia de su antecesor ante la deriva nacionalista del presidente de la Generalitat, se ha soltado el Twitter con algunas ‘perlas’ como decir que le dan pena los españoles. Un tuit que no ha gustado nada al televisivo Jesús Calleja, que rápidamente ha puesto otro en esta red social muy clarito: «Sr. Pere Soler, «pena» me da usted por sus vergonzosos twits, algo no va bien cuando se le otorga semejante cargo a un incendiario como usted», remata el montañero leonés. Jesús Calleja no suele entrar en la polémica de Cataluña, no porque no tenga claro lo que piensa, sino porque considera que su trabajo es hacer un programa ameno en televisión y no estar en los medios por otras cuestiones. Sin embargo, en este caso no ha podido remediarlo. «El pueblo se entiende perfectamente, seas de donde seas, pero siempre hay políticos incendiarios que generan la crispación, que en muchas ocasiones es de lo que viven», ha escrito también de Soler.