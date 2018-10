Cualquier frenazo en San Marcos resulta inaceptable

La preocupación de los trabajadores del Hostal de San Marcos sobre el futuro de las obras es totalmente comprensible. En juego está el que puedan volver a su puesto según los plazos anunciados en su momento. La obra es un proyecto fundamental para la ciudad, porque supone poner al día una infraestructura hotelera que ya es en sí misma un recurso fundamental para atraer visitantes. Urge que se complete todo lo planificado y comprometido en tiempo y forma. Resulta inaceptable cualquier tipo de parón, aplazamiento o modificación que no suponga una mejora objetiva, y que de manera fundamental respete unos plazos que son innegociables. La experiencia reciente de la ciudad prueba que cualquier cambio generaría unos riesgos inaceptables, como se puede comprobar con las obras de Feve que siguen bloqueadas o con el proyecto de Palacio de Congresos, que quedó finalmente inacabado.

El problema también tiene una vertiente laboral muy importante. En el establecimiento de Paradores de León hay en juego el futuro de más de un centenar de trabajadores, que están sumidos en un expediente de regulación temporal de empleo desde que comenzó la demolición del viejo hostal y hasta que se retome la actividad. Pero temen que si no se cumplen los plazos o si no se pone en marcha la segunda fase entonces no serían necesarios tantos operarios por lo que no volverían a la actividad como estaba previsto. León debe estar vigilante para que Paradores cumpla en tiempo y forma sus compromisos y se retome la obra en su integridad cuanto antes.