EDITORIAL | Diez millones de impacto gastronómico frente a los 400.000 que logró Huelva

La capitalidad gastronómica ha entrado en su recta final con la designación de Almería como la ciudad que sucederá a León como titular de esta marca. Y se puede realizar ya un primer balance desde distintos planos. Desde lo más interior y lo más palpable, la capitalidad ya ha generado un impacto directo de diez millones de euros sobre la ciudad. Pero mirando más allá de lo pecuniario y pensando en el medio y largo plazo existen datos que evidencia la verdadera repercusión importante, la que se consigue más allá de las fronteras de la provincia e incluso de España. El buscador Google sitúa por encima de los 9,5 millones de euros las referencias que existen a León, Capital Española de la Gastronomía. Buscando una comparativa, la ciudad que tuvo esta nominación en 2017 —Huelva— se quedó con poco más de 400.000.

León tiene aún en la agenda otros 74 eventos que se realizarán dentro de la capitalidad hasta final de año. Quizá pueda generarse un debate sobre el alcance que ha tenido, pero entonces habrá que ser rigurosos porque a lo mejor no ha alcanzado las expectativas que tenían algunos porque estaban en origen equivocados y desconocían en qué consiste esto. En la hostelería será interesante la autocrítica. Quizá ha pasado una oportunidad interesante a la que no se ha sabido dar la respuesta adecuada porque algunos no estaban preparados y quizá ni siquiera lo intentaron.