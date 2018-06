EDITORIAL | Paso al frente en el reto de organizar las pedanías

El cambio de sentido de las exigencias y reclamaciones políticas con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno coloca ahora a los socialistas en la obligación de atender aquellas reclamaciones que desde todos los ámbitos han venido realizando al Ejecutivo liderado hasta la semana pasada por el PP con Rajoy al frente. En algunas de las más delicadas el partido socialista leonés no teme no sólo ponerlas de inmediato sobre la mesa con compromisos que quizá todavía no han llegado a los despachos del ministerio correspondiente, sino avanzar en las promesas de cómo deben resolverse cuestiones que en las últimas semanas han mostrado una dificultad importante. El secretario provincial del PSOE asegura que se mantiene el compromiso de derogar la polémica disposición que elimina la figura del secretario-vecino, sobre la que el PP cedió una moratoria contra las cuerdas. El precario marco normativo de las secretarías de las juntas vecinales está muy lejos de encontrar una solución satisfactoria para todos, y afecta de manera especial al tejido administrativo de las pequeñas entidades locales que se dispersan por el territorio leonés.

Sin embargo Javier Alfonso Cendón no ha dudado no sólo en defender los términos de la proposición no de ley que su grupo parlamentario presentó en el Congreso reclamando la derogación de la norma, sino que adelanta un concienzudo análisis de las necesidades de las entidades locales menores, y el diseño de su financiación. Las autonomías llevan años intentando negociar su modelo de financiación. Cendón da un paso más allá y le pone al nuevo Gobierno de Sánchez unos deberes de los que está pendiente todo el tejido administrativo local.