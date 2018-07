EDITORIAL | Sin noticias de los otros casi 90 kilómetros de la León-Valladolid

La apertura del tramo Puente Villarente-Santas Martas del todavía proyecto de autovía León-Valladolid no trajo más noticias para León que no fuera la de que el ministro volverá el día 28 para asistir a la Fiesta de la Rosa que todos los años organizan los socialistas leoneses. Quizá entonces José Luis Ábalos, sin tanta guardia pretoriana que le dé cobertura, sea más elocuente y tenga oportunidad de hablar de lo que no lo hizo ayer, porque no quiso o porque no lo dejaron. Por ejemplo, de los plazos para la adjudicación de la redacción técnica de los proyectos y la previsión de ejecución para los tramos Villanubla-La Mudarra y La Mudarra-Medina de Rioseco. O del doble tramo Ceinos de Campos-Mayorga, por no hablar de la prolongación desde Santas Martas, que cerraría la obra. Es decir, nada nuevo sobre las buenas palabras, y sólo eso, de su predecesor en el cargo. Pero debería saber el nuevo titular de Fomento, y si no que lo recuerden desde su equipo de asesores, que la A-60 nació como proyecto el 7 de noviembre de 1997, es decir, hace casi veintiún años, y desde entonces los sucesivos gobiernos —todos— no han hecho más que incumplir sus promesas y tomarle el pelo a los leoneses. Por eso, puestos a estar callados, también deberían estarlo quienes ahora se apresuran a reclamar después de haber dejado las cosas —quedan casi 90 kilómetros por ejecutar— como las encontraron: en el cajón del olvido.