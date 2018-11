EDITORIAL | Una sociedad justa no puede dejar a nadie atrás

El repunte de las grandes cifras macroeconómicas en España alienta una sensación de recuperación que ha llegado a muchas familias pero que no ha solventado tampoco los problemas que ya existían previamente a que en 2007 todo empezase a desmoronarse con el estallido de las llamadas hipotecas subprime estadounidenses.

Los problemas estructurales de pobreza siguen muy presentes en la sociedad e incluso, si se escucha a las organizaciones no gubernamentales que trabajan activamente en lo social, las cosas parece que están aún peor que hace una década, porque hay muchas personas a las que no ha llegado esa recuperación. En las páginas del Diario se pueden leer hoy dos situaciones preocupantes y que no corresponden a tierras lejanas. En Sociedad se cuenta que el Banco de Alimentos de León cifra en más de dos mil los menores que pueden comer diariamente gracias a las donaciones. Y en León, que el Ayuntamiento se está elaborando una estrategia para combatir la pobreza energética, especialmente en los barrios ubicados en el norte de la capital.

Parece que es esa labor conjunta, la de las oenegés y la de las administraciones, es la que sirve para dar cobertura a unas necesidades que son muy reales y a las que la sociedad no puede dar la espalda. Parece que tras años de campañas agresivas sobre lo insostenible que parecía el sistema español ahora existe un cierto silencio hacia unas realidades que no se han solventado y que con el actual desaceleramiento que sufre la economía obliga a la sociedad a estar muy alerta. Una sociedad justa no puede a nadie atrás.