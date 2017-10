España, Cataluña, Constitución y mucho más

Asistimos en estos días a un ejercicio desconocido en los años anteriores en relación con los vínculos íntimos que relacionan a Cataluña y al resto de España. En pocas ocasiones se trata de un esfuerzo reflexivo, sucumbiendo, a medida que se acerca la malhadada fecha del 1 de octubre, a las posiciones más pasionales (ni siquiera sentimentales). Se trata de afianzar, más que de razonar, por qué cada uno considera que las decisiones unilaterales —como la intentada por los independentistas catalanes— son la peor vía hacia la incomunicación política. Y social. Y hasta personal y, desde luego, familiar.

He dedicado muchos esfuerzos de los últimos años, en medio del azaroso y, por momentos, errático rumbo de una tesis doctoral sobre nuestra Historia de las Ideas Políticas, a reflexionar e investigar acerca de la formación política del gobernante hispánico y del discurso del bien común. Opino que estamos retrocediendo atrozmente en lo que al primer aspecto se refiere, dejando el segundo a merced de las simples opiniones viscerales. Se me dirá –con gran razón y hasta sensato enojo— que buena parte de la culpa de esta lacra es directa responsabilidad de la clase política, esa masa informe que me niego a admitir que exista, pero que se nos lanza como arma arrojadiza en mitad del lodazal de la política encarnizada. Yo no tengo consciencia de formar una misma clase, pongo por caso, que los energúmenos que han destrozado vehículos de la Guardia Civil, que los iletrados que desprecian la cultura o la lengua española (yo jamás lo haría con lo que nos enriquece, la cultura catalana), que la gaznápira de Podem que quitó las banderas españolas dejadas en sus escaños del Parlament por mis compañeros, que algunos tragavirotes diputados de ERC cuyas desabridas formas nos empequeñecen a todos en el Parlamento español o que esos de la CUP que parecen, arrumbado definitivamente el seny, tan necesitados de aseo intelectual como de unas lecciones, en catalán, de urbanidad elemental. Pero acepto que una parte de la execración de lo español que arropa el desafío nacionalista provenga de una paulatina retirada de lo común, de lo español, de los lazos que nos abrazan a la política catalana. Y a su sociedad.

La España autonomista, en la que yo creo, ha avanzado enormemente por la vía de la atribución de crecientes áreas de autorregulación y de gestión propia. Se ha centrado en la gestión y la olvidado la política. El fundamento último era puramente jurídico. Se me dirá que nada menos que de rango constitucional, pero quiero recordar que nuestro Texto Fundamental es, en última instancia, expresión positivada de la voluntad ciudadana consensual, que traduce un proyecto común de convivencia en norma constitucional y no al revés. Sigo creyendo que el iter del 78 se actualiza cotidianamente hoy, y que nuestro ordenamiento constitucional va de la voluntad popular a la ley —y con ella nos regula— y no a la inversa, que es bueno y recto, pero no suficiente. Por ello incido aquí en dos ideas que me parece conviene no perder de vista para los días sucesivos, puesto que sí, esperanzadoramente el 2 de octubre amanecerá y descubriremos que el órdago ilegal de los independentistas catalanes se asemeja al anunciado fin del mundo de los mayas, al día siguiente el mundo gira con sus infinitos problemas y necesidades, expectativas vitales, sueños personales y retos.

La primera es que nuestra indisoluble vinculación con los catalanes como españoles se basa en la voluntad y no en la ley hueca, como se nos aduce de continuo con el balsámico efecto taumatúrgico de la invocación a la democracia, la urna, que el pueblo hable como si hubiera estado callado en las últimas décadas y como si los que no comparten proyecto de ruptura no debiesen opinar. La democracia se apoya en algunos aspectos conculcados gravísimamente estos días por una parte de los políticos catalanes, cuales son el respeto a los derechos de todos, por pequeña que sea su pretendida minoría (tengo para mí que se llevarían una sorpresa a ese respecto), y la observación de las reglas formales de funcionamiento democrático. Nuestras citas con las urnas tienen mucho más que urnas físicas: están transidas, afortunadamente a la vista del espíritu español, de garantías formales que amparan la transparencia, la legalidad y la igualdad de los ciudadanos en el procedimiento electoral que transforma opciones políticas en acciones de gobierno. Por no citar a mis propios compañeros de ideología, hago mías las palabras al respecto de mis admirados Francisco Sosa y Mercedes Fuertes «el Derecho, con todas sus imperfecciones, construye caminos por los que se puede transitar con ciertas garantías de no ser atropellado»; pues bien, son muchas cosas las que se quieren atropellar en Cataluña esta semana.

No imagino que en las siguientes elecciones municipales en León se pudiera prescindir de censos previamente cerrados, de una administración electoral independiente de las propias fuerzas políticas que convocan y concurren en los comicios, de la presentación de una ingente cantidad de documentación electoral y, sobre todo, de la existencia de un procedimiento garantista que persigue evitar lo que los independentistas ansían: el pucherazo de que muchos queden excluidos de la decisión. La urna es necesaria en una elección pero no es elemento suficiente. Y menos si pretende burdamente suplantarse el espíritu de la democracia por uno de sus simples instrumentos físicos. Porque las normas electorales que protegen nuestro sistema no son reglas de conveniencia, sino bastiones frente a la arbitrariedad, verdadera medida de la calidad de nuestra democracia. En estos días se recuerda un discurso de Kennedy –tan fructíferamente compilados por mi maestro el profesor Rus— en el que se concluye que si un grupo, por la fuerza, desafiara los mandatos de los tribunales y la Constitución, ninguna ley quedaría fuera de duda, esto es, cada uno podría decidir —base de la retorcida interpretación catalanista de los límites de la democracia— qué parte del ordenamiento respeta y cuál ha decidido, democráticamente se dirá de manera artera, incumplir.

Es sobradamente conocido el argumento jurídico esgrimido por el Tribunal Constitucional como fundamentación de sus resoluciones en relación con las arbitrariedades cometidas por el gobierno y el parlamento catalán ante el 1-O. No puede más que ser plena y unánimemente compartido por los demócratas desde el punto de vista jurídico, dado que el Alto Tribunal no es un exégeta de un texto muerto, sino el intérprete de una voluntad de convivencia; su posición no va de legalidad solamente, sino que contiene un germen indudable de legitimidad del que carece la aspiración rupturista, en cuanto que ésta no respeta ni procedimientos ni derechos de todos.

Las voces que en Cataluña se alzan contra los razonamientos de legalidad y legitimidad constitucional han hecho del sentimiento, y no de la reflexión, la invocación de mayor peso. Contra los sentimientos, sentimientos. Como el de pertenencia a un mismo proyecto vital común que se llama España. A los secesionistas se les olvida que no hay sentimientos de primera y de segunda, buenos y malos. Los sentimientos se mueven en un terreno ajeno a la reflexión teórica de la política, a la rectitud jurídica y a la argumentación racional misma. Yo respeto su sentimiento, como me parece imprescindible que se respete el de millones de catalanes y más españoles que sienten distinto. Pero un sentimiento no construye un proyecto político y cuando ha tratado de construir un Estado, los resultados han sido deleznables en tanto que el sentimiento no se ve constreñido por la fuerza del respeto al derecho del otro. En esto, los independentistas no han pasado todavía por la Ilustración. Algunos espabilados —estérilmente confiados en el desconocimiento histórico— acuden como fuente de autoridad a una interpretación sesgada y falaz de nuestra Historia Contemporánea. Parece que la fundamentación última de nuestro actual ser común, sociológica e historiográficamente, tiene más que ver con los Decretos de Nueva Planta que con la Constitución del 78.

Por eso, lo que yo quiero que se respete escrupulosa y enteramente no es un acuerdo constitucional pasado que se alcanza un punto y luego se olvida o se anquilosa, sino la consagración de la actual voluntad de los españoles; y esta es la segunda idea. No debatimos la aprobación de una ley, ni siquiera la perduración de su espíritu, sino su actualización vital, que se proyecta hacia el futuro. Así, la Constitución se hace punto de encuentro de generaciones muy dispares de españoles, de nuestro pasado inmediato, pero, sobre todo de nuestro presente, como lo serán de nuestro mañana. Y, por ello, me niego a que me impongan que considere lo de Cataluña como algo extraño a mi propio núcleo de intereses. No sé si en España hemos perdido oportunidades para definir en qué consista en cada momento el interés nacional, pero desde luego, este es un buen momento para hacerlo y una minoría independentista no nos debería hurtar esa obligación.

Lo que nuestra Constitución consagra es la indivisibilidad de una soberanía nacional que no puede pactarse alegremente como pretende el buenismo de quienes amparan desde otras partes del espectro parlamentario las pretensiones de los independentistas. Simplemente porque no es algo disponible ni para el gobierno, ni para el legislador, ni para los políticos en general. Nosotros no somos nadie para abdicar de los derechos que son imputables no aun ciudadano, no a un conjunto de votantes, sino a la totalidad del pueblo español. Esa simplificación de que «sobre lo mío opino yo» oculta torticeramente que este «lo mío» es lo de todos. Y por eso se me hace más incomprensible que miles de votos obtenidos por Podemos en León se pongan al servicio de la ruptura, porque ni con el argumento de que se quiere quebrar el sistema se oculta que lo que se rompe son los espacios de libertad que ampara la democracia.

Los demás, con muchos matices y con diferencias de programa, seguiremos participando el día 2 y un mes después, y muchos años más tarde, de un proyecto de convivencia que, como las leyes y como cualquier plan político, deberá ser actualizado, matizado, adaptado, a mi juicio, con dos exigencias: la igualdad plena de los españoles, sin recompensas para quienes tensionan egoístamente la libertad de todos, y el grado de consenso que requieren los asuntos que son verdaderamente de Estado y no de partido, ni siquiera de Gobierno.