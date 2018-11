Marca de calidad para promocionar la excelencia

León presume de tener un entorno natural único en Europa (es la provincia con mayor número de reservas de la biosfera), y de contar con esta privilegiada riqueza como un atractivo para fomentar una modalidad de turismo creciente. Llama la atención por tanto que sólo uno de sus espacios naturales tenga reconocida la Q de Calidad Turística con la que se distingue a aquellos espacios naturales que hacen bandera de la profesionalización y la excelencia en el servicio y atención que prestan a los visitantes. Un reconocimiento que permite además acceder a las redes de promoción que las distintas instituciones y fundaciones relacionadas con esta apuesta por la calidad realizan. Cuando buena parte de los espacios naturales de la provincia se lamentan precisamente de ese déficit de promoción, renunciar a una herramienta como la certificación de calidad parece un contrasentido.

León cuenta con 8 de los 44 emplazamientos reconocidos por la Junta en su Red de Espacios Naturales, pero sólo el Parque Regional de Picos de Europa se ha preparado para superar las auditorías que se exigen en la normativa de certificación de estos parajes como lugares que ofrecen servicios y atención ‘de calidad’. Una distinción cada vez más valorada entre los aficionados al turismo natural (más de 50 millones de visitantes acuden cada año a los espacios protegidos).

La distinción con la Q de calidad es una herramienta reconocida por todo el sector turístico en el país. Que los responsables de los espacios naturales leoneses no dispongan de este marchamo es un motivo para la reflexión. O no tienen capacidad para gestionar eficazmente los espacios o éstos no cuentan con los servicios y profesionales que exigen los turistas hoy. En ambos casos se requiere una actuación urgente.