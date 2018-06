Pasos firmes hacia la conciliación familiar y laboral

Un amplio sector de los funcionarios autonómicos trabajarán este verano 35 horas semanales, en función del acuerdo firmado ayer por Junta y sindicatos para abordar la conciliación familiar y laboral. Aunque en realidad ya disfrutaban de esta prebenda antes de la crisis, retomar estos horarios supone un gran paso que debería abrir camino hacia otro tipo de concepción del trabajo que permitiera a los empleados —y no sólo a los públicos— compatibilizar de forma sensata su desempeño laboral con sus obligaciones familiares. Sin embargo, no parece cercano el día en que las administraciones y las empresas se tomen en serio este reto con la aplicación de medidas efectivas que aporten beneficios a los rendimientos laborales. Lo cierto es que la simple palabrería no acometerá cambios radicales en la estructura laboral de este país y las ideas brillantes sobre conciliación que aplican algunas multinacionales se perciben con perplejidad para el común de los directivos. Recientemente un estudio volvía a recordarnos que en España se trabajan muchas horas pero se rinde menos que en la mayor parte de Europa. Y es que la productividad es un concepto poco implantado en la planificación de la mayoría de las pymes, que son las auténticas generadoras de empleo en provincias como León, y cuyos responsables siguen adscritos a la idea de que lo que funciona es acumular horas a destajo en contra del criterio que impera en el siglo XXI.

Además, se puede dar por descontado que la actual concepción del trabajo no ayudará a mejorar los datos de natalidad, claves en la lucha contra la despoblación.