Retos de todos para un año que sería un error dar por perdido

El Debate sobre el Estado de la Comunidad tuvo, como era de esperar, como grandes protagonistas al presidente Juan Vicente Herrera, que apura sus últimos meses al frente de la Junta, y al conflicto de la despoblación en todos sus frentes, que se convirtió de algún modo en el eje conductor de los distintos cara a cara. La intensa jornada vivida ayer en las Cortes facilita un análisis constructivo, que es probablemente el más útil. Los problemas son conocidos y compartidos por todos, a pesar de las distintas visiones que son lógicas e incluso necesarias. Las provincias de Castilla y León sufren un envejecimiento y una despoblación que sólo se puede atajar con políticas útiles y con proyectos de inversión que otorguen una nueva oportunidad a una tierra que mira con preocupación hacia Madrid, porque las decisiones sobre la financiación autonómica serán vitales para conocer las posibilidades que tendrán en un futuro la Comunidad para atender a las necesidades de sus ciudadanos.

El presidente Herrera optó por un discurso prudente, buscando el análisis realista, ese que facilita el defender los logros pero también dando protagonismo a los retos como el verdadero motor sobre el que centrar los debates. Financiación, despoblación y ordenación del territorio figuran como los grandes objetivos de este final de mandato. Pero ahí es donde se detecta un peligro al que debe hacerse frente entre todos. Parece lógico que los distintos partidos empiecen a hacer cálculos porque en menos de once meses se celebrarán las elecciones autonómicas y locales. Queda todo un curso político, y los últimos acontecimientos vividos en España prueban que las cosas pueden hacerse o cambiarse muy rápidamente. El mensaje de que esta legislatura está agotada —más allá de los planes de relevo que tiene Herrera aún sin desvelar— sería desperdiciar un tiempo que puede ser vital. Ni la Comunidad ni León están para sentarse a esperar. Todos los partidos están obligados a intentar aprovechar estos meses porque si en sus mensajes transmiten la urgencia de los problemas no parece nada coherente el quedarse quietos hasta la nueva composición de las Cortes que traerán las elecciones de mayo de 2019. El déficit de los servicios públicos, el reto poblacional y la mejora de la atención al ciudadano con una administración más útil en la llamada ordenación del territorio son lo suficientemente importantes como para evitar quedarse quietos, porque otros seguro que no lo están haciendo.