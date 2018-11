Vacas felices, ganaderos arruinados

E

ste mundo se está volviendo loco. Nos importa más el bienestar animal que el humano. Vaya por delante que yo adoro a los animales, nací entre ellos, me crié entre ellos, y vivo de y por ellos; pero de esto a lo que estoy viendo últimamente, va un trecho.

Estamos humanizando los animales: perros que vestimos con ropa, les ponemos zapatos, madre mía, ¿qué pensaran ellos?, creo que alucinan con sus dueños. El maltrato debería estar mucho más penado, ellos son seres vivos y no tenemos derecho a maltratarles, pero también debería estar penado el humanizarles, somos una especie superior, ello nos lo da nuestro raciocinio, nuestra capacidad de pensar y dominar al resto de especies. Cada una tiene su misión, desde que existe la humanidad: algunas la de hacernos compañía, otras la de servirnos de alimento, etc. Todos tenemos que existir, sí, pero cada uno en su sitio y sin confundir nuestra posición en esta vida.

Ahora se puso de moda el pensar y promocionar «el bienestar animal», vemos cada día más vídeos y más publicaciones encaminadas a dar a conocer lo bien que viven nuestros animales. Veo bien esto, muy bien, si no fuera porque pensamos más en los animales, que en lo que están padeciendo sus dueños. Echo de menos algún vídeo manifestando lo mal que lo pasan los ganaderos, lo difícil que les resulta llegar a fin de mes, lo muchísimo, muchísimo que tienen invertido para ganar una miseria, lo difícil que es convencer a los hijos de que sigan el negocio ruinoso de sus padres... Eso sí, aburrir no se aburrirán: tienen garantizado el trabajo las 24 horas del día 365 días al año. De verdad que echo de menos vídeos que muestren esta realidad.

Las grandes industrias y distribuidoras utilizan nuestros animales para beneficio propio, lo hacen sin ningún escrúpulo, eso sí, obligan a certificaciones costosas, en tiempo y dinero, para no pagar nada por ellas. En definitiva, beneficio solo para ellos, y mientras tanto, eso sí, tenemos las vacas felices y nuestras ganaderías arruinadas, pero esto, ¿a quién importa? A nadie, cuando nos tendría que importar a todos. El sector primario es el más importante en cualquier país, con él ¡hacemos alimentos!, esos que tenemos en nuestras mesas todos los días. Viviremos sin acero, sin plásticos, sin petróleo, pero…, ¿ustedes cuánto creen que viviremos sin alimentos? Ya se lo digo yo, muy poco, ¡nos estamos cargando a quienes nos proveen de alimento!

Desde hace tiempo nos tenemos que levantar cada día viendo un nuevo episodio de desprecio al sector primario: nos llaman asesinos, nos llaman explotadores, nos dicen que somos machistas. Yo me pregunto, ¿qué generación estamos creando? Llevamos comiendo carne y bebiendo leche desde hace unos 10.000 años), también desde esa fecha consumimos cereales. Pues bien, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ahora cuestionamos estos consumos. Tan mal no lo haríamos, si hemos llegado hasta aquí. Cuando estudiábamos decían que el hombre era omnívoro, bueno, pues ahora nos quieren hacer herbívoros.

Protegemos los lobos y no pensamos en los ganaderos. Está muy bien que en este país existan esos animales, son nuestro patrimonio, pero los animales que matan son de los ganaderos, si ustedes quieren lobos, osos, buitres y demás animales, paguen las consecuencias señores, páguenlas. Pero no, ponen para ello mil problemas; si es patrimonio de todos, todos tenemos que pagarlos, no queramos que lo pierdan los de siempre, ya tenemos bastante con los problemas sanitarios que nos trasmiten los animales salvajes, como para perder más. Eso sí, como en este país de pandereta tenemos 17 países, nadie se pone de acuerdo, bueno, para algo sí, para que siempre pierda el ganadero.

La verdad es que esto, a mí por lo menos, me preocupa, no sé qué mundo les dejaremos a nuestros nietos, los pueblos se vacían, los ganaderos desaparecen, los agricultores también, todo ello por el egoísmo y la avaricia de las grandes industrias transformadoras y la poderosa distribución: frutas, verduras que multiplican el precio por treinta, pero al agricultor por decir que cubre costes, si no pierde, leche y huevo que se utilizan como reclamo, para atraer gente a los lineales, no importando que se arruinen nuestros ganaderos, pescados que se pagan a precios miserables a los pescadores y luego valen a millón en las mesas de los restaurantes. En lugar de cuidar al sector primario, estamos dejando que se muera sin remedio.

?Parece que ni la justicia es ya justa con el sector lácteo. Hace un tiempo, el Mercado de la Competencia multó a unas industrias por pactar precios y repartirse ganaderos, eso, que llevamos manifestando los ganaderos de leche toda la vida, pues bien, libran a esas empresas de la multa, ¡por defectos de forma!, es decir, son culpables, pero no les multaran, ahora ya pueden pisarnos la cabeza, que está probado, nadie les hará nada. En lo poco que confiábamos, ya tampoco podemos hacerlo.

Cambiamos de gobierno y parecía que teníamos un poco de esperanza, más que nada por la inutilidad de los anteriores, pero nada, seguimos igual, los grandes lobbies de poder siguen haciendo lo que quieren, pisoteando el sector primario.

Señor ministro, «el agua sigue valiendo más que la leche», eso que a usted le salió de ojo y manifestó cuando entró de ministro, parece que ya no le preocupa, va por el camino de sumarse a los ministros inútiles de este país, que fueron la inmensa mayoría. Qué pena, algún día lo lamentaremos, ese día ya no tendrá remedio, tendremos que sacar vídeos de vacas felices, pero ya no tendremos ganaderos que nos las ordeñen, tendremos pueblos vacíos, y grandes ciudades muertas de hambre, tendemos ni más ni menos, lo que nos merecemos.