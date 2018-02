10.000 firmas reclaman la prohibición de la caza del lobo

Al César, lo que es del César.10.000 firmas de zonas urbanas, no me pueden decidir el futuro o la vida de zonas rurales. Es lo que tienen los sistemas globales. Las mayorías fagocitan la vida de las minorías, cuando realmente, no tienen nada que ver ni compartir.Ya sé que para los urbanitas ruralista de Domingo, es alucinante poder divisar la fauna más salvaje a 50 KM de sus casas;pero es esa misma fauna la que causa terribles destrozos y pérdidas al mundo rural y salvaje y que la Administración ignora con indemnizaciones tardías y míseras. Por cierto, no es raro ver por las noches merodear algún lobo por las calles de algún pueblo, ya fantasma, que ni los vecinos, únicos, se atreven a fotografiar. Adios Globalistas