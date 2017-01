El 112 no ha cobrado ningún rescate desde 2012 al no detectar casos de negligencia

maría carnero | león

La Junta de Castilla y León no ha cobrado todavía ningún rescate de montaña realizado en la comunidad desde que a finales de febrero de 2012 aprobara la llamada Tasa en Materia de Protección Ciudadana (TMPC). Este reglamento abría la puerta a la posiblidad a que la Administración autonómica reclamara a los rescatados el coste de sus intervenciones en el caso de que quedara demostrado la comisión de alguna imprudencia, tal como no llevar el material adecuado para la práctica de la actividad de montaña, desoir las advertencias y avisos meteorológicos que se hayan emitido o ignorar las zonas señaladas como peligrosas o prohibidas. Esto significa que de los 289 rescates que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León desde el 2012 en toda la comunidad, ninguno de ellos ha sido provocado por una negliegencia. Según fuentes de este servicio, «la Junta no va a iniciar ningún expediente para el cobro de tasas en el que no esté probado que ha existido una imprudencia o negligencia. Son las conductas irresponsables las que se quieren evitar, además de concienciar sobre la necesidad de realizar actividades de manera segura», afirman.

El hecho de que hasta el momento no haya sido necesario cobrar esta tasa en ningún rescate se interpreta, por parte de la Junta de Castilla y León, como que «esta medida está teniendo la función disuasoria para la que se estableció».

Para el 112 «es fundamental que la sociedad esté concienciada de la importancia que tiene la prevención en una actividad ya por sí peligrosa como es el montañismo».

Activar el grupo de rescate no sólo supone un elevado coste, sino, lo que es más importante, supone mermar recursos, que son limitados, para eventuales emergencias que pudieran producirse.

Balance de 2016

Durante el pasado año 2016, el 112 realizó 47 rescates de montaña en Castilla y León, de los cuales 18 tuvieron lugar dentro de la provincia leonesa.

La normativa, que según la administración autonómica no tiene carácter recaudatorio sino disuasorio, trata de penalizar a las personas que por no hacer caso de las alertas meteorológicas, por adentrarse en zonas prohibidas por su peligrosidad o por no ir equipados de acuerdo a la actividad que están practicando, movilizan a los costosos servicios de emergencia de la comunidad y ponen en peligro la vida y la integridad de los rescatadores.

Ahorro de gastos

Con esta tasa, la Junta también pretende ahorrar gastos, ya que se incluye en la Ley 1/2012 de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y terminar con las negligencias a la hora de practicar deportes de riesgo. Los precios, recogidos en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos, oscilan desde los 32,30 euros por hora de cada operador que participe en el rescate o intervención del servicio del 112 hasta los 1.947 euros a la hora por la actuación del helicóptero. Una cifra de la que se traduce que, contando con la asistencia de un helicóptero, un piloto, un conductor de grúa y tres rescatadores durante una hora, el excursionista negligente pagará un mínimo de 2.100 euros por el operativo de salvamento.