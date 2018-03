El 60% de la población leonesa no se realiza el cribado de cáncer de colón

a.g. valencia | la bañeza

Jornada informativa, de concienciación y prevención. Tres factores que la junta local de La Bañeza de la Asociación Española Contra el Cáncer lleva inscritos en su ADN. Ellos fueron los primeros que hace una década alzaron la voz para pedir que el programa de detección precoz del cáncer colorrectal se implantara en la sanidad pública. Una reivindicación que convirtieron en realidad en 2014 y que salva miles de vidas al año. Un camino que no fue fácil y que aún no se ha recorrido al completo porque, como destacó ayer la presidenta de la junta local, Mari Trini del Canto, «el 60% de la población leonesa no atiende a la invitación que recibe del Sacyl donde se les informa que con una sencilla prueba pueden salvar la vida».

La mañana vistió de azul la plaza Mayor de La Bañeza en homenaje a todas las víctimas de la enfermedad. Además, los integrantes de la junta compartieron un manifiesto, donde, una vez más, insistieron en la importancia de la prevención porque «el diagnóstico precoz puede aumentar la supervivencia en un 90%».

Con un mensaje de esperanza —«Si al cribado, si a la vida»— la presidenta subrayó que esta prueba sencilla e indolora «es eficiente y eficaz» y pone coto a este tipo de cáncer que «es uno de los problemas de salud pública más importantes de España».

La pelea de la junta local de La Bañeza por conseguir que este programa se implantara en la sanidad pública no puede caer en saco roto. «Todo el esfuerzo de miles de personas sería inútil si ahora a la población a la que va dirigido no lo aprovecha», subrayó Del Canto, consciente de que «todos debemos ser responsables porque la detección precoz del cáncer de colón está en nuestras manos».

La jornada que se anticipó al Día Contra el Cáncer Colorrectal, que se celebra el próximo 31 de marzo, sirvió para alzar la voz y para volver a demostrar que esta junta no piensa darse por vencida. De hecho, en el manifiesto se puso sobre la mesa que aún seis millones de personas no tienen acceso a esta prueba y se recordó que el cáncer colorrectal «es el tumor más frecuente entre hombres y mujeres».

La junta local no se olvidó de las reivindicaciones y reclamó que se siga invirtiendo en avances en la prevención y en los tratamientos, así como que la administración sanitaria no escatime esfuerzos y que se aminore el tiempo en las listas de espera para realizar las colonoscopias. Los miembros del grupo también agradecieron el esfuerzo de los profesionales y recordaron que la lucha contra el cáncer es todos los días. Por último se comprometieron a seguir peleando, unir esfuerzos y a apoyar a los enfermos y a sus familiares.