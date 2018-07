Ábalos asegura que el PSOE logrará modernizar España "desde la ley y el diálogo"

“Cuando a uno lo que le importa es transformar la sociedad, lo hará y siempre con el sentido de responsabilidad sobre la estabilidad de España y respetando el marco legal, constitucional y de la convivencia, sin imponer nunca nada fuera de ella”, aseguró hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Durante su participación en la Fiesta de la Rosa de los socialistas leoneses celebrada en La Ercina, insistió en el que el Gobierno “hará cumplir la ley” porque “solamente hay diálogo con respeto a la ley”, una vocación que “requiere de tiempo, paciencia y voluntad”, con el propósito de “sacar adelante el proyecto de cambio que este país necesita”.

"Ahora que tenemos el Gobierno de España, es el momento de recuperar la esencia” porque “ante la amenaza ultraderechista que renuncia de Europa”, este es el Gobierno “de referencia”, con la “convicción y fortaleza socialista” y una “ambición de país” que haga que “estemos orgullosos de ser españoles como cuando José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba”, apuntó.

José Luis Ábalos insistió en “defender el Gobierno” porque es la herramienta para transformar condiciones de vida de los trabajadores, “una tarea fundamental” que supone “el compromiso como dirección es hacerlo posible, dando herramientas para que los ciudadanos se sientan partícipes del proceso”.

Ábalos recordó que el Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó cuatro cuestiones fundamentales: la ampliación de becas universitarias, rebajar las condiciones, hacerlas más asequibles a aquellas personas que más la necesitan; universalizar la sanidad, “porque no es un problema de dinero, es un problema de exclusión”; un plan por el trabajo digno “contra la explotación laboral”, y una oferta pública de empleo “la mayor desde 2009 para fortalecer el estado de bienestar”.

No obstante, lamentó que una mayoría en el Congreso “intentó que todo eso no fuera posible”, algo que no supone ninguna desmoralización porque el PSOE “va a seguir ejerciendo el Gobierno con el compromiso cambiar sociedad a mejor y restituir lo que el PP violentó en sus años de administración”.

Estabilidad

El ministro de Fomento señaló que lo ocurrido ayer en el Congreso con la "senda de estabilidad" demuestra la debilidad de la derecha de este país, que “ está muy perdida y considera que no tiene ningun valor” ya que según aseguró “acusan al PSOE de jugar con la estabilidad de España” cuando se decide a aligerar recortes y reponer la justicia, así como a preocuparse por pensionistas y servicios públicos”.

Por ello, Ábalos apostó por “entender cuál es el ejercicio público” e inaugurar el siglo XXI, porque “la sociedad y las reglas de la democracia han cambiado” y hay que dialogar mucho y “encontrarse mucho”

Para el ministro la gran fortaleza del PSOE es “entender las reglas de lo que pide la ciudadanía y tener la convicción de lo que le hace falta al país”, motivo por el que aseguró que “los que ayer dijeron no a la propuesta de rebajar del déficit son restos del pasado”. “La mayor obra de los socialistas en este país pasa por modernizarlo en derechos, cultura, proyección internacional y por la cuestión social de distribuir, igualar, generar oportunidades y sentirse partícipes de las grandes obras”, concluyó.