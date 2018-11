Adjudicadas las obras del Plan Provincial por 280.000 euros

aRMANDO MEDINA | SANTA MARÍA

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo celebró el pasado lunes un pleno ordinario en el que el principal punto del orden del día fue la adjudicación de las obras del Plan de Cooperación Municipal 2018, que salió adelante por unanimidad, por el que se invertirán 280.203 euros.

Se repartieron en dos lotes, ambos adjudicados a la empresa Obras y Contratas Oly, al realizar la mejor oferta económica. Ambos lotes servirán para la realización del Colector Perimetral de Saneamiento, la Urbanización de las calles El Bajo y Circunvalación y la Adecuación de la avenida de la Constitución. El primer lote fue adjudicado en 263.609 euros y el segundo en 16.594 euros.

Las obras de las calles El Bajo y Constitución llevarán aparejadas contribuciones especiales a razón de 5,2 euros por metro lineal, que también fueron aprobadas en pleno por unanimidad.

La sesión también sacó adelante con los votos favorables de todos los grupos políticos la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Cementerio y Velatorio por la que se suprime la tasa de 100 euros por el depósito en columbario ya que no conlleva ningún trabajo para los operarios municipales.

Igualmente se aprobaron las fiestas locales para el año 2018 que serán el 15 de mayo y el 9 de septiembre.

Así, el pleno transcurrió con absoluta normalidad y con unanimidad en todos los puntos del orden del día por parte de toda la corporación. Las discrepancias surgieron en los turnos de ruegos y preguntas.

Vigilantes municipales

Quizá el asunto más debatido fue la conversión o no de los vigilantes municipales en cuerpo de Policía Local, como solicitó el portavoz del PP, Miguel Ángel del Egido. La alcaldesa, Alicia Gallego, no se mostró favorable. «Yo no veo la necesidad de que se cree un cuerpo de Policía Local», aseguró.

Además Gallego informó de que está colgado en el perfil del contratante las condiciones de adjudicación de la gestión del bar de la Estación de Autobuses, para la que se pueden presentar ofertas.